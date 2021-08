Laura Unuk v tretjem krogu šahovskega EP remizirala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je v tretjem krogu šahovskega evropskega prvenstva za ženske remizirala proti Nemki Josefine Heinemann. Unukova je po treh od 11 odigranih krogov trenutno na 14. mestu. Z zmago v tretjem krogu sta po lestvici napredovali Monika Rozman (22.) in Zala Urh (42.)

Na vrhu je le še pet od skupno 117 šahistk na EP, ki se lahko pohvalijo s popolnim izkupičkom. To so Gruzijka Nino Batsiašvili, Azerbajdžanka Gunaj Mamazada, Armenka Elina Danjeljan, Poljakinja Jolanta Zawadzka in Romunka Irina Bulmaga.

Unukova je v prvih dveh krogih ugnala Srbkinjo Jovano Erić in Romunko Andrea-Marioaro Cosman, danes pa je zabeležila prvi remi. S tem je z desetega zdrsnila na 14. mesto. V naslednjem krogu se bo pomerila z Belorusinjo Jano Iljučik, ki je s prav tako 2,5 točke trenutno na sedmem mestu.

Dve zmagi in poraz preostalih slovenskih predstavnic

V Romuniji nastopajo še tri slovenske šahistke. Monika Rozman je po uvodnih remijih s Francozinjo Sophie Milliet in Poljakinjo Moniko Socko tokrat ugnala Bolgarko Gergano Pejčevo in se z 58. mesta povzpela na 22. V naslednjem krogu jo čaka Rusinja Viktorija Černjak (2,0).

Tudi Zala Urh je v tretjem krogu zmagala. Po porazu z Izraelko Marsel Efroimski in zmagi proti Moldavijki Valentini Verbin je v tretjem krogu premagala domačinko Ilinca-Petro Batagan in se po lestvici povzpela za štiri mesta na 42. V četrtem krogu ji bo nasproti šahovnice sedela Azerbajdžanka Kanim Balajajeva (2,0).

Nuša Hercog je zabeležila še drugi poraz. Po porazu s Poljakinjo Alicjo Sliwicko in remiju z Romunko Alessia-Mihaelo Ciolacu je danes izgubila proti Armenki Susanni Gabojan. S pol osvojene točke je trenutno na 103. mestu med 117 šahistkami.

Prvakinja bo znana po 11 krogih 20. avgusta.