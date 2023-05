Pred desetletjem je bil sprejet v NFL hišo slavnih. Foto: Guliver Image Jim Brown je v ligi NFL igral med letoma 1957 in 1965, vse sezone za Cleveland Browns. Leta 1964 so postali prvaki. Trikrat je bil izbran za najbolj koristnega igralca lige, kar osemkrat je imel največ osvojenih jardov med tekači in petkrat največ doseženih touchdownov na svojem igralnem položaju. Bil je eksploziven tekač, kakršnih pred njim v ligi ni bilo: močan, hiter, agresiven in to kljub več kot 110 kilogramom.

Ko je pri 30 letih končal aktivno kariero, je imel v lasti 20 rekordov, med njimi za največ pretečenih jardov (12.312) in največ touchdownov, doseženih po tleh (106). Teh 106 touchdownov je še danes šesti najboljši dosežek v zgodovini. Zdaj je rekorder Emmitt Smith s 164. Konec leta 1999 so ga izbrali za najboljšega igralca ameriškega nogometa v 20. stoletju. Po športni karieri se je preizkusil kot filmski igralec (več kot 40 vlog v filmih in nadaljevankah), aktiven pa je bil tudi v boju za pravice temnopoltih.

V osmih od devetih sezon v NFL je pritekel največ jardov med vsemi. Foto: Guliver Image