UFC 220: gasilec ubranil naslov, kamerunskemu orjaku pošla sapa #foto

UFC 220

Clevelandski gasilec hrvaških korenin Stipe Miočić ostaja kralj težke kategorije v UFC. V Bostonu je po petih napornih rundah ustavil kamerunskega orjaka Francisa Ngannouja in še tretjič zapored ubranil pas prvaka. To je rekord v UFC.

V Parizu živeči 31-letni Kamerunec je pred glavnim dvobojem sinočnjega borilnega spektakla UFC 220 v Bostonu veljal za favorita. V mešanih borilnih veščinah je kot profesionalec nanizal deset zaporednih zmag, zadnje štiri je dosegel z nokavtom v prvi rundi, sinoči pa dobil lekcijo.

Ngannuju hitro pošla sapa

Miočić je v prvi rundi zdržal nalete 1,93-metrskega in 113 kilogramov težkega izzivalca, onemogočal Kamerunčev ubijalski aperkat in nasprotnika prekaljeno izčrpaval s klinči in rokoborskimi tehnikami na parterju. Po prvi rundi je Ngannouju pošla sapa, Miočić pa je zadeval z desnimi direkti. V tretji je moči zmanjkalo tudi prvaku in do konca dvoboja je le še taktično ohranjal prednost.

We have NEVER seen Francis Ngannou like this before 😳



Stipe Miocic has put on a champion's display 👏 #UFC220 pic.twitter.com/myfDxZLh4v — UFC 220 on BT Sport (@btsportufc) January 21, 2018

"Podcenjeval sem ga. Zelo pametno se je boril"

"Kaže, da sem ga malo podcenjeval. Zelo pametno se je boril," je po drugem porazu v karieri povedal 31-letni afriški begunec, ki se z mešanimi borilnimi veščinami ukvarja vsega šest let, zaradi surove moči pa velja za enega od najbolj strah vzbujajočih težkašev v UFC. "Povedal sem vam že, nisem najbolj strašen, sem pa najhujši," pa se je po zmagi šalil 35-letni Miočić, zvezdnik UFC, ki v domačem Clevelandu še vedno službuje kot gasilec.

HISTORY IN BOSTON!@StipeMiocicUFC becomes the first HW to successfully defend the belt three consecutive times. #UFC220 pic.twitter.com/PwFUg7meTD — UFC (@ufc) January 21, 2018

Miočić je še tretjič ubranil naslov prvaka, do katerega je prišel maja leta 2016 z zmago nad Brazilcem Fabriciem Werdumom. Po Werdumu sta padla še Alistair Overeem in Junior dos Santos, tri obrambe pa so rekord težke kategorije v organizaciji UFC.

Daniel Cormier je ubranil pas prvaka lahke težke kategorije. Foto: Guliver/Getty Images

V zadnji predborbi pred glavnim dogodkom večera je Američan Daniel Cormier v drugi rundi s tehničnim nokavtom porazil Švicarja kurdskih korenin Volkana Oezdemirja in ubranil naslov prvaka v lahki težki kategoriji.