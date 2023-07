Prvi nosilec zanesljiv, Jorgić zvečer proti Špancu

Vsi slovenski tekmovalci in tekmovalke, ki so igrali v prvem krogu, so že izpadli. Edini domačin na turnirju tako ostaja Jorgić. Ta bo v današnjem drugem krogu oziroma šestnajstini finala prvič za mizo, nasproti pa mu bo ob 20.10 stal Španec Alvaro Robles.

Svoje je v prvem nastopu brez pretiranega napora opravil prvi nosilec in trenutno drugi igralec s svetovne lestvice Zhendong. Kitajskemu Slovaku Wangu, ki je v prvem krogu v treh nizih izločil Petra Hribarja, je v prvem nizu dopustil devet točk, v drugem sedem in v tretjem le pet, zdaj pa čaka na svojega nasprotnika v tretjem krogu oziroma osmini finala.

Darka Jorgića zvečer čaka španska ovira. Foto: Grega Valančič/Sportida

V moški konkurenci posameznikov je v sredo izpadel tudi Deni Kožul, izgubil je proti francoskemu kvalifikantu Julesu Rollandu z 0:3. V ženski konkurenci sta obstali Sara Tokić in Ana Tofant. Prva je proti kvalifikantki iz Južne Koreje Yang Ha Eun izgubila z 0:3, druga pa je proti Korejki Jeon Jihee klonila z 1:3.

V prvem krogu so bile neuspešne tudi vse slovenske dvojice. Od ženskega para Tokić in Tofant je bila s 3:0 boljša francoska naveza Prithika Pavade/Camille Lutz. Med moškimi dvojicami sta Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik izgubila z 0:3 proti Tajvancema Liao Cheng-Tingu in Huang Yan-Chengu, pred svojima posameznima dvoboja pa sta Kožul in Hribar skupaj izgubila še proti Francozoma Alexisu in Felixu Lebrunu.

Turnir, na katerem tekmuje skoraj 300 igralcev iz 45 držav, se bo končal v nedeljo.