Tudi veslaško EP bodo najverjetneje prestavili

Mednarodna zveza in organizacijski odbor sta prišla do soglasne ugotovitve, da celinskega prvenstva junija ni mogoče izpeljati zaradi varnostnih in zdravstvenih tveganj, povezanih z epidemijo covida-19, ki je športnikom preprečila izpeljavo treningov in priprav. Zaradi epidemije pa je tudi povsem onemogočeno potovanje.

