Tudi v Avstraliji se na stadione vračajo gledalci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mestni derbi med ekipama Port Adelaide in Adelaide bo v živo lahko na tribunah spremljalo 2000 ljudi in 240 v zasebnih ložah, kar je največja množica navijačev v športu v Avstraliji po več mesecih.

Seveda gre le za skromen korak k normalizaciji razmer v športu, saj stadion Adelaide Oval sicer sprejme 53.000 ljudi.

Premier Južne Avstralije Steven Marshall je v zvezi s tem že napovedal, da bo število navijačev na tribunah počasi raslo, seveda pa je v tem trenutku še vedno na prvem mestu varnost, zato so številke še zelo omejene. Kar pa je zanj najpomembneje: "Football in navijači so nazaj."

Že v ponedeljek so stadione za navijače odprli na bližnji Novi Zelandiji.

Preberite še: