Trojna zmaga kanuistov v Solkanu

Slovenski slalomisti na divjih vodah so se izkazali na tekmi za točke ICF, ki je ta konec tedna potekala v Solkanu. Med kanuisti so za trojno zmago poskrbeli Luka Božič, Benjamin Savšek in Blaž Cof, med kajakaši je slavil Peter Kauzer, med kanuistkami Alja Kozorog, med kajakašicami pa je bila Urša Kragelj tretja.

Luka Božič, Benjamin Savšek in Blaž Cof so poskrbeli za trojno slovensko zmago. Foto: Nina Jelenc

Soške brzice so slovenskim reprezentantom prinesle odlične rezultate in dobre obete pred nadaljevanjem sezone 2018. Kot je navada v zadnjih letih so najvišja mesta v konkurenci kanuistov pripadla Slovencem. Luka Božič je tokrat s progo opravil najbolje in zmagal s 17 stotinkami sekunde naskoka pred svetovnim prvakom Benjaminom Savškom, Blaž Cof pa je priveslal na tretje mesto. V finalu je Jure Lenarčič končal kot peti.

Do glavnih tekem je še dober mesec dni

"Zadovoljen sem z današnjim dnem. Od prihoda iz Avstralije sem imel tri tedne težkih treningov. Dobro sem se pripravil na to tekmo, ki je nek pokazatelj, kako smo delali skozi pripravljalno obdobje. Počutim se zelo dobro, čeprav sem še malo negotov, saj sem po povratku iz Avstralije zamenjal čoln. Gre za enak model, se pa pozna razlika v trdoti, še posebej, ko je voda mrzla in je zahtevno za mišice. Ampak do glavnih tekem je še dober mesec dni in do takrat upam, da bom še napredoval v vožnjah," je povedal Božič.

Alja Kozorog je poskrbela, da je tudi zmaga v ženskem kanuju ostala doma. Foto: Nina Jelenc

Alja Kozorog dobro sekundo pred Čehinjo

Tudi v ženskem kanuju je zmaga ostala doma. V močni mednarodni konkurenci je zmagala Alja Kozorog, ki je imela v cilju dobro sekundo prednosti pred Čehinjo Martino Satkovo, Nemka Elena Apel pa je na tretjem mestu zaostala za dobre tri sekunde. Izjemno blizu zmagovalnim stopničkam je bila Nina Bizjak, ki je za tretjeuvrščeno Aplovo zaostala le za štiri stotinke.

Zelo zanesljiv tudi Peter Kauzer

Peter Kauzer je med kajakaši še enkrat brez težav zmagal in se veselil novih stopničk v svoji bogati karieri. Zmaga je bila zelo zanesljiva, saj je drugouvrščeni Italijan Giovanni de Gennaro zaostal že za 2,74 sekunde. Na tretje mesto se je uvrstil Nemec Sebastian Schubert. Zelo dobro je tekmoval tudi Celjan Martin Srabotnik, ki je bil četrti.

Peter Kauzer: V finalu sem šel zelo dobro vse do zadnjih dvojih vrat. Foto: Nina Jelenc

"Počutil sem se bolje kot včeraj. Malo se še lovim, ker imam nov čoln, ki sem ga dobil pred štirimi dnevi. Vsak nov čoln se mora malo uteči. S polfinalno vožnjo nisem preveč zadovoljen, ker sem se kar precej lovil, tudi vratca, v finalu pa sem šel zelo dobro vse do zadnjih dvojih vrat. Na koncu pa nisem želel udariti, da ne bi dobil kazenskih sekund, saj sem vedel, da sem dovolj hiter in bi bilo škoda narediti napako povsem v zaključku," pa je po zmagi povedal Kauzer.

Urša Kragelj kljub stopničkam ni bila zadovoljna. Foto: Nina Jelenc

Kragljeva tretja, Terčeljeva peta

V finalu kajakašic zmaga ni ostala doma, saj sta prvi dve mesti zasedli Nemki Ricarda Funk in Jasmin Schornberg, je pa tretje mesto osvojila Urša Kragelj. Kljub uvrstitvi na zmagovalne stopničke Kragljeva ni bila zadovoljna. Eva Terčelj je v finalu dosegla peti čas.

Naslednje domače tekmovanje v slalomu na divjih vodah bo v Tacnu, in sicer 7. in 8. aprila.