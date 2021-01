Tri ure za "gušt" na smuči, potem še na vodo v čoln

Luka Božič, eden najboljših slovenskih kanuistov, sodi med fizično najbolje pripravljene športnike. Zato mu tri ure turnega smučanja in nato še veslanje na tacenskih brzicah ne predstavljata težav. Luka je zadnja leta med najboljšimi kanuisti sveta in je eden od kandidatov za nastop na OI v Tokiu, tam pa želi napadati najvišja mesta.

Za turno smučanje ga je navdušil Jani Gril, ki skrbi za njegovo kondicijsko pripravo. Foto: osebni arhiv

Luka je na družabnih omrežjih objavljal fotografije s turnega smučanja. Očitno ga je ta šport zelo navdušil, saj je pred novim letom in v času novega leta veliko časa preživel na smučeh. Zdaj se enkrat na teden odpravi na turno smučanje, potem pa še v Tacen, kjer ima trening na vodi.

"Tura je dolga okrog tri ure. Gre bolj za izlet. Zadnje tri ali štiri tedne, ko hodimo na turno smuko, sem pozneje še vedno naredil super trening na vodi. S tem nimam nobenih težav. Mogoče se utrujenost pozna ob koncu tedna. V nedeljo imam po navadi počitek. Takrat se regeneriram in potem začnem teden na novo," nam je uvodoma v pogovoru povedal primorski kanuist, ki mu smučanje ni tuje, saj ga je nekaj časa celo treniral.

Enkrat na teden združi turno smučanje in trening na vodi. Foto: osebni arhiv

Lani so smuči ostale v kotu, letos jih lahko uporablja

Za turno smučanje ga je navdušil Jani Gril, ki skrbi za njegovo kondicijsko pripravo. Že lani si je kupil opremo za turno smučanje, a je zaradi pomanjkanja snega ni uspel preizkusiti. Letos so pogoji veliko boljši, tako da se Božič z veseljem z družbo odpravi na bližnje hribe.

Turno smučanje do neke mere jemlje kot trening za izboljšanje fizične priprave, v glavnem pa z njim "ubija" enoličnost vsakdanjih treningov. Tudi veslanja pri najnižjih temperaturah, ki so bile nedavno v Sloveniji. "Spominjam se, da je bilo eno soboto minus pet stopinj Celzija. Turno smučanje je bolj za to, da ne "drgnemo" vseskozi mirnega dela kanala in divje vode. Tudi ta teden bomo vseskozi na divji vodi. Lahko rečem, da je turno smučanje trening za mojo dušo. Fizično sem dobro pripravljen, tako da ne potrebujem takšnih treningov. To je res za 'gušt'," nam je razkril zmagovalec letošnjega svetovnega pokala v domačem Tacnu.

Za priprave je izbral Evropo Luka se je s svojim trenerjem in ekipo, ki skupaj trenirajo, odločil, da odidejo na priprave v Pau. Foto: Grega Valančič / Sportida

Nekateri naši najboljši tekmovalci, med njimi tudi Peter Kauzer in Benjamin Savšek, te dni že trenirajo v toplejših krajih. Luka se je s svojim trenerjem in ekipo odločil, da odidejo na priprave v Pau. Želi si, da se razmere glede pandemije ne bi zaostrile do te mere, da bi morali ostati doma.

"Sicer ne vem, kam bi potem lahko šli. Zdi sem mi, da trenutno karkoli drugega ne pride v poštev. Dubaj sploh ne. Veliko reprezentance je šlo na otok Reunion (francoski čezmorski departma, ki je v Indijskem oceanu vzhodno od Madagaskarja, op. p.). Tam je umetna proga, a ni preveč divja, zato smo se odločili za Pau."

Tudi sneg ga ne ustavi. Foto: osebni arhiv

Da jim le ne bi zaprli kajakaškega centra

V Franciji bi lahko, po zadnjih podatkih, zaradi koronavirusa še bolj zaostrili ukrepe. Luka in ekipa vseskozi budno spremljata dogajanje v Franciji. "Test ja najmanj, kar lahko naredimo. Mi si samo želimo, da bodo kajakaški centri odprti in da bodo dovolili treninge tudi tujim športnikom. V najslabšem primeru bodo tam lahko trenirali le domači vrhunski tekmovalci. Upam, da se to ne bo zgodilo in da prihodnji petek dejansko odpotujemo tja," je še povedal 30-letni kanuist, ki je z do zdaj opravljenimi treningi in formo zadovoljen.