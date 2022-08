Tofantova na EP tesno izgubila proti Ukrajinki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaintridesetletna Pesocka je osem let mlajšo Slovenko premagala dokaj gladko v prvih treh nizih, ko je tekmici prepustila štiri, sedem in osem točk. Četrti niz je z 11:9 pripadel Tofantovi, izenačen peti niz pa je spet dobila Slovenka in se tako približala na 2:3 v nizih.

Še več, v šestem nizu je bila še bolj suverena in po 11:8 izid poravnala in izsilila odločilni niz. V tem pa je Ukrajinka hitro povedla s 5:0 in 8:2, tako da od preobrata ni bilo nič. Niz se je v prid Pesocke končal z 11:6.

Danes dvoboj najboljše 64-erice v moški konkurenci čaka Denija Kožula, ki bo igral proti Hrvatu Andreju Gačini, Petra Hribarja, ki bo prav tako imel hrvaškega tekmeca Filipa Zeljka, ter Darka Jorgića, ki bo igral proti Srbu Marku Jevtoviću.

Preberite še: