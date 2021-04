Tjaša Kysselef prvič v karieri finalistka EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na evropskem prvenstvu, ki šteje tudi kot kvalifikacije za poletne olimpijske igre, je Kysselefova zbrala povprečje 13,633 točke in je ta čas na šestem mestu. Do konca tekmovanja bo tako zagotovo ostala med najboljšo osmerico, saj so Slovenke nastopile v zadnji skupini.

To je za telovadko Zelene jame, sicer redno finalistko svetovnih pokalov, prvi finale evropskega prvenstva v karieri.

Za Slovenijo na tem prvenstvu nastopata še Lucija Hribar, ki ta čas še lovi finale mnogoboja, ter Lara Crnjac, ki bo nastopila na dvovišinski bradlji.