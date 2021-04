Treningi na prizorišču uspešni, v sredo se za telovadce začne zares

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob obeh že izkušenih telovadkah z velikih tekmovanj - Kysselefova se sicer na veliko sceno vrača po letu dni, po poškodbi, operaciji in rehabilitaciji gležnja - bo Slovenijo zastopala še Lara Crnjac, ki bo na dvovišinski bradlji bolj nabirala izkušnje.

Prva velika tekma po letu dni

"Vsa tri dekleta so bila tu zelo pridna na treningih in so motivirana. Zato si želim, da jim takšne predstave kot na treningih uspejo tudi v jutrišnjih kvalifikacijah. Gre za prvo res veliko tekmo po letu dni, saj je bilo decembrsko EP v Mersinu močno okrnjeno, tukaj v Baslu je konkurenca neprimerno močnejša, zato ne vemo, kam sodimo," je na novinarski konferenci prek Zooma iz Švice povedal selektor ženske vrste Andrej Mavrič.

"A vseeno menim, da bi se Tjaša ob dobrih skokih lahko borila za finale najboljše osmerice preskoka, Lucija pa za finale mnogoboja," je pred začetkom prvenstva ocenil Mavrič.

Povratnica ni verjela, da ji lahko uspe

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nastopa na veliki tekmi se močno veseli Kysselefova, ki se vrača po dolgi odsotnosti s tekmovanj. "Zelo sem srečna, saj nisem verjela, da bi se mi lahko uspelo pripraviti že do tega EP. Morda bi si želela kakšen trening več. A dejstvo je, da skoka znam in ju lahko dobro naredim. Moja želja je, da jutri oba skoka 'stojim' in s tem bom izpolnila svoja pričakovanja," je pred prvo veliko gimnastično tekmo v olimpijskem letu dejala 27-letna telovadka.

Hribarjeva je dodala, da si tudi ona želi celoten mnogoboj opraviti brez padca, kar je njena glavna želja.

Slovenska aduta Klavora in Bertoncelj

Telovadce kvalifikacije čakajo v četrtek, največ pa v slovenskem taboru pričakujejo od obeh asov Saša Bertonclja na konju z ročaji ter Roka Klavore na parterju. Poleg njiju bosta nastopila še Luka Bojanc na krogih ter Nikolaj Božič na parterju.

"Ne glede na to, da je to prvenstvo res zelo v znamenju covidnih omejitev, precej več jih je, kot jih je bilo decembra v Mersinu, pa imamo tu zelo dobre pogoje za delo. Fantje so pripravljeni, nihče nima posebnih težav," je dejal selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič.

Prvi adut Bertoncelj, ki bo nastopil že na svojem 18. EP v karieri - s prvenstev stare celine ima tri kolajne: bronast je bil leta 2010 v Birminghamu in 2014 v Sofiji, leta 2018 je v Glasgowu je osvojil srebro -, pravi, da se s pripravljenostjo ne more ravno pohvaliti.

"Moja največja ovira tu je, da fizično nisem tako pripravljen, a uradni trening sem dobro oddelal, tako da ostajam optimist," pravi veteran Sašo Bertoncelj. Foto: Ana Kovač

Ni šlo brez težav

"Decembrske težave z ramo so mi odnesle nekaj treninga, a sedaj me poškodba ne ovira več. Moja največja ovira tu je, da fizično nisem tako pripravljen, a uradni trening sem dobro oddelal, tako da ostajam optimist," je dejal 36-letni telovadec.

Tudi 32-letni Klavora pravi, da mu je šlo na uradnem treningu brez težav. "Tukaj mi je zelo všeč, tudi sistem, po katerem poteka tekmovanje. Dobro sem pripravljen, morda ne tako kot v Mersinu, ampak solidno. Za kvalifikacije pričakujem, da jih bom opravil še bolje kot na uradnem treningu," je dejal tretji slovenski adut za finale.

Telovadke bodo kvalifikacije začele ob 10. uri, boji za finalne nastope pa se bodo po urniku končali ob 20.30, ko bo tudi znano, kako uspešne so bile slovenske telovadke.

Preberite še: