Teja Belak in Rok Klavora najboljša slovenska telovadca 2020

Telovadca Teja Belak in Rok Klavora sta na podelitvi za najboljšega leta 2020 po izboru Gimnastične zveze Slovenije (GZS) pričakovano osvojila naziva naj športnik. Slovenska zveza je najboljše nagradila na virtualni prireditvi, kljub izzivom polnemu letu 2020, ki ga je zaznamovala koronska pandemija, pa so telovadci nanizali nekaj dobrih predstav.

Strokovni svet GZS se je odločil, da za športne dosežke v lanskem letu nagradi samo po enega športnika iz vsake panoge.

Ker so novembra lani pri GZS praznovali 50-letnico svetovnega prvenstva v športni gimnastiki v Ljubljani, na katerem je z zlatom na konju z ročaji bogato kariero sklenil legendarni Miro Cerar, uspešna pa je bila tudi celotna reprezentanca, so pri GZS prosili Cerarja ter njegove tedanje reprezentančne kolege, da so podelili nagrade zdajšnjim najboljšim športnikom GZS.

Naj športnik moške športne gimnastike: Rok Klavora, ŠD Sokol Bežigrad

Nagrade še ...

Poleg Belakove s trenerjem Andrejem Mavričem in Klavore s trenerjem Dejanom Jovanovičem so nagrade za najboljše minulega leta prejeli še Jekaterina Vedenejeva (trenerka Jelena Drožanova) v ritmični gimnastiki, Lana Rep (trener Krištof Pogačnik) in Žan Zorn (trener Jurij Arčon) v športni akrobatiki.

Posebne nagrade za leto 2020 za izjemen uspeh na mladinskem evropskem prvenstvu v športni gimnastiki pa so prejeli Zala Trtnik (trener Urban Sever), Kevin Buckley (trener Igor Ivanuš) in Anže Hribar (trener Franc Rojc).

