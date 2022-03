Tjaša Kysselef in Teja Belak finalistki Bakuja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski telovadki Tjaša Kysselef, ki je to sezono na preskoku zmagala v Cottbusu ter Kairu, in Teja Belak sta uspešno opravili kvalifikacije svetovnega pokala v Bakuju, četrte in obenem zadnje postojanke te ravni v boju za jesensko svetovno prvenstvo. Po Bakuju bodo znani tudi skupni zmagovalci svetovnega pokala za leto 2022.