Tjaša Kysselef v Kairu do nove zmage

Najboljša slovenska telovadka Tjaša Kysselef je na svetovnem pokalu v Kairu na preskoku vnovič ugnala vso konkurenco. Zmagovalka uvodne tekme najvišje ravni v Cottbusu, prve od štirih skupno to sezono, je slavila še drugo zmago in s povprečjem 13,183 točke ugnala tudi najboljšo iz Dohe, Uzbekistanko Oksano Čusovitino (12,950) na drugem mestu.

Za 28-letno Ljubljančanko je izjemen uvod v sezono. Potem ko je na uvodni postojanki svetovnega pokala v Cottbusu zmagala, je v Dohi zasedla četrto mesto, a se že v Kairu spet vrnila na vrh. Tokrat je premagala tudi Čusovitino, zmagovalko Dohe, in Madžarko Mario Csenge Bacskay (12,649/6. mesto), ki ju doslej še nikoli ni ugnala.

Kysselefova se je tako še 24. v karieri prebila na stopničke svetovnega pokala ter slavila še četrto zmago na tem orodju, drugo letos.

"Tjaša je lepo, solidno prikazala oba skoka. Danes najboljše med vsemi. Kot sem dejal, je imelo precej telovadk težave z orodjem Gymnova, tudi naše. A zelo sem vesel, da je Tjaši uspelo zmagati in premagati tudi Čusovitino, ki nam je doslej še ni uspelo," je iz Egipta za STA sporočil trener slovenske reprezentance Andrej Mavrič.

Čusovitina, mojstrica preskoka, nekdanja olimpijska, svetovna, azijska in evropska prvakinja, ki je v bogati karieri zastopala Sovjetsko zvezo, Nemčijo in Uzbekistan, je sprva končala kariero na poletnih olimpijskih igrah Tokio 2020, ki so bile zanjo že osme olimpijske igre v karieri. A se ji tam nastop ni posrečil po željah, zato se je odločila, da bo kariero pri 46 letih še podaljšala.

V današnjih finalih najboljše osmerice je nastopila tudi Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, vendar je po padcu z oceno 10,600 točke zasedla sedmo mesto.

Hribarjevo sicer v nedeljo čaka še finalni nastop na gredi; med najboljšo osmerico se je uvrstila s tretjo oceno kvalifikacij.

