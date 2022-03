Deset mesecev po rojstvu se bo naša telovadka spet preizkusila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ovenske telovadce ta teden čaka tretja od štirih postojank svetovnega pokala to sezono, ki štejejo tudi kot kvalifikacije za jesensko svetovno prvenstvo v Liverpoolu. Za veliko presenečenje je poskrbela nekdaj dolgoletna prva telovadka Slovenije Teja Belak, ki se bo manj kot deset mesecev po rojstvu sina prvič spet preizkusila na najvišji ravni.

Novo sezono gimnastičnega svetovnega pokala konec februarja je sicer odlično začela Tjaša Kysselef, ki je uvodoma na preskoku zmagala v Cottbusu, nato pa v Dohi zasedla četrto mesto. Osemindvajsetletna Ljubljančanka ima doslej tri zmage v svetovnem pokalu ter 23 uvrstitev na zmagovalni oder pokala.

V nadaljevanju sezone se ji bo že v Kairu na preskoku pridružila tudi Belakova, ki je sicer načrtovala vrnitev v Bakuju, z mislijo na svetovno prvenstvo pa se je odločila, da se bo vrnila na najvišjo raven že prej, kot je bilo sprva predvideno.

Sedemindvajsetletna telovadka je pred odhodom v Egipt priznala, da ima pred vrnitvijo na veliko sceno mešane občutke.

Še sama sebe je presenetila

"Po eni strani se nastopa na svetovnem pokalu zelo veselim, ker že tako dolgo nisem tekmovala. Glede na to, da sem rodila pred manj kot letom dni, sem še sama sebe presenetila, kako dobro sem pripravljena," je za STA dejala Belakova.

"Po drugi strani pa že zdaj komaj čakam, da bo tekme konec, da se vrnem domov k Maiju (njen še ne 10-mesečni sin, op. STA)," je priznala dolgoletna prva violina slovenske gimnastike.

V prvem delu sezone si štirje svetovni pokali sledijo eden za drugim - Cottbus, Doha, Kairo, Baku -, Mednarodna gimnastična zveza (Fig) pa je ob običajnih spremembah tekmovalnega pravilnika vsak nov olimpijski cikel spet posegla tudi po spremembah tekmovalnega sistema. Po novem se bo treba na SP prebiti prek kvalifikacij. Telovadci bodo točke nabirali prek omenjenih štirih tekem svetovnega pokala ter celinskih prvenstev.

"Medtem ko sta Tjaša in Lucija (Hribar, op. STA) v dobri formi že od začetka sezone, pa se jima bo že za Kairo pridružila še Teja. Z mislijo na SP smo resda nekako na vrat na nos sprejeli to odločitev, vendar lahko rečem, da je dobro pripravljena. Normalno. Njen cilj ob vrnitvi je predvsem, da na zadnjih dveh pokalih nabere dovolj točk za preboj na jesensko SP," pa je odločitev pojasnil selektor Andrej Mavrič.

Kysselefova bo tekmovala na preskoku

Kysselefova bo tekmovala na preskoku, Belakova na preskoku in gredi, Hribarjeva pa na dvovišinski bradlji, gredi in parterju. "Zagotovo bom razmišljala o tem, kaj bom lahko izboljšala. Mislim, da vem, kje je težava. Tako sem izboljšala tehniko skoka, da sem zato približno 20 centimetrov višje kot prej in še nisem prepričana, kje točno sem v zraku. Potrebujem več ponovitev, da dobim pravi občutek," je napovedala Kysselefova po četrtem mestu v Dohi.

"Teja bo nastopila na dveh orodjih. Če pokaže takšna skoka, kot ju zna, lahko že v Kairu tudi zmaga. Četudi ji ne uspe po načrtih, je lahko razmeroma visoko, saj imata njena skoka visoko težavnost. A v Egiptu še ne bo imela rezultatskega cilja, temveč osvojitev čim večjega števila točk za nastop v Liverpoolu," je še dejal Mavrič.

Poleg omenjenih treh telovadk se bodo v Egiptu prvič to sezono predstavili tudi trije telovadci, saj se bo Nikolaju Božiču na parterju in Luki Bojancu na krogih, ki sta bila na zadnji postojanki v Dohi povsem blizu finala, pridružil še Luka Kišek na konju z ročaji.

"Fantje pridno nabirajo točke za nastop na SP in upam, da bodo tako tudi nadaljevali. Naš glavni cilj v prvem delu sezone je uvrstitev med 12 najboljših, sicer pa, da se vsaj en telovadec uvrsti na SP," je dejal selektor telovadcev Sebastijan Piletič.

Po pokru svetovnih pokalov bodo imeli telovadci nekaj več časa, saj jim tekmovalni koledar letos prinaša skoraj dvomesečni premor, preden se bodo nadaljevale tekme najvišje ravni. Prvi svetovni izziv bo v Varni konec maja, nato sledita še Osijek (9. - 12. junij) in Koper (16. - 19.). Konec junija so sredozemske igre, sledi evropsko prvenstvo, nato pa še niz treh svetovnih izzivov v Parizu, Sombotelu in Mersinu. Vrhunec izjemno polne sezone pa bo jesensko SP.