Težave paradnega konja slovenske gimnastike

"Moj desni komolec je v takšnem stanju, kot je bil levi, torej v slabem. Na žalost ni optimalen, a treniram in delam. Izpustil bom kakšno tekmo, zaradi težav se mi je pripravljalno obdobje podaljšalo. To ni v redu, ampak sem takšne stvari že doživel," je pojasnil Sašo Bertoncelj in dodal: "Tekma v Melbournu zame odpade, druge so v zraku. Kaže, da bo to edina tekma, ki jo bom izpustil. Vsaj tako se nagiba."

Ob koncu sezone novembra v Cottbusu težav ni imel, pojavile so se mu kasneje. "Po koncu sezone ni bilo bolečin. Začele so se med rahlim treningom na dopustu. To je bilo presenečenje. Še večje je bilo, ko se zadeva ni umirila. Šok pa je bil, ko sem izvedel za stanje. Nisem vedel, ali se bom sploh še s čim ukvarjal. Zadeva se je potem začela umirjati. Sem jo premlel. Rekel bi, da je pred mano daljše pripravljalno obdobje. Moram biti strpen, da na konju ne 'forsiram' in da se zadeva ne vrne v stanje, kot je bilo pred tremi, štirimi tedni," je nadaljeval 34-letni Škofjeločan.

Bolečine je začutil med rahlim treningom na dopustu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izkušeni slovenski telovadec ima kljub težavam že jasen cilj: "Primaren cilj v prvem delu sezone bo evropsko prvenstvo, bi pa do takrat rad nastopil tudi na kakšni tekmi."