Izjemno vzdušje, ki ga je v soboto zvečer pred zunanjo steno velikanko v Kopru pripravilo več tisoč navijačev, in še nekaj deset, ki so tekmo spremljali z bližnjega parkirišča, dvojne slovenske stopničke z 41. zmago Janje Garnbret in 3. mestom Vite Lukan, kljub izgubljeni vrečki za magnezij, pa 200. nastop 36-letnega Kanadčana Seana McColla na tekmah svetovnega pokala in svetovnih prvenstvih, predvsem pa številni mladi ljubitelji plezanja, ki so v soboto dobili podpis svojih športnih vzornikov ali celo skupno fotografijo, so le del spektakla, ki je zaznamoval večer na Bonifiki. O vzdušju smo se pogovarjali z nekaterimi osrednjimi akterji, v nadaljevanju pa vas čaka tudi kopica fotografij s finalne tekme.

Foto: Grega Valančič

Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju se je lani iz kranjske dvorane Zlato polje zaradi neustreznosti zahtevam Mednarodne zveze za športno plezanje preselila na Obalo in se takoj izkazala za zadetek v polno. Luka Fonda, vodja plezalnega centra Plus Climbing Koper, ki je na zunanji steni velikanki gostil tekmo, in trener slovenske reprezentance je bil tudi letos po koncu tekmovanja izjemno zadovoljen. V šali je na našo pobudo, naj tekmovanje oceni z oceno od 1 do 10, izbral oceno 33.

"Letos so bili občutki povsem drugačni. Lani smo se ogromno naučili, marsikaj smo popravili in izjemno sem vesel tega, kako se je vse skupaj razpletlo."

Trener Luka Fonda in vodja plezalnega centra Plus Climbing Koper je bil po tekmi izjemno dobro razpoložen. Foto: Grega Valančič

"To tekmo si Slovenija in naš šport zaslužita"

Na naše vprašanje, kdaj bomo lahko zapisali, da bo prizorišče v Kopru, ki se je izkazalo kot zadetek v polno, saj je ob morju in zaradi velikega prostora pod steno skoraj ne omejuje obiska navijačev, stalnica na koledarju svetovnega pokala, je dejal, da si to neizmerno želi, da pa to ni odvisno od njega.

Za simpatično navijaško gesto so poskrbeli člani Športno plezalnega društva Korenjak, iz Loga pri Brezovici, ki so za vse slovenske finaliste pripravili navijaški rekvizit. Foto: Grega Valančič

"Vsi mi moramo biti za. S tem mi mislim zelo široko, od mesta do mednarodne zveze. Odločitev zadnje je, ali bo ta tekmo dodelila nam, v kakšni meri jo bo podprla in tako naprej. To je še ena tekma v našem prostoru, ki je primerljiva s Planico, Kranjsko Goro in drugimi veliki športnimi dogodki. Ponovil bom, kar sem rekel že lani, ta tekma mora biti, ker si jo naš šport in Slovenija zaslužita," je bil jasen Fonda, zraven pa je namignil, da bomo, če bo tekma prihodnje leto spet v Kopru, v finalni smeri najverjetneje spremljali plezanje po oprimkih v barvah slovenske zastave.

Janja Garnbret v družbi Korejke Chaehyun Seo med ogledom finalne smeri Foto: Grega Valančič

Naslednji veliki mednarodni dogodek v koprskem plezalnem centru bo najverjetneje univerzitetno svetovno prvenstvo (FISU, od 9. do 12. septembra 2024), še precej prej, čez dva tedna, pa bodo steno zasedli otroci, ki se bodo šele učili plezalnih korakov. Ti bodo, dodatno podžgani z besedami Janje Garnbret, naj trdo trenirajo, da bodo nekoč tudi oni nastopili na tekmi v Kopru, zagotovo še dodatno motivirani za trening.

V finalu težavnostne preizkušnje v Kopru so nastopili štirje Slovenci. Janja Garnbret je edina od deklet osvojila vrh smeri in zmagala že 41. v karieri, njen uspeh pa je s 3. mestom dopolnila Vita Lukan. Luka Potočar in Mia Krampl sta osvojila osmo mesto.

Česen: Ne vem, zakaj so me vsi spraševali, ali imam kaj nostalgije po Kranju. Ne, nimam je.

Zadovoljen je bil tudi Tomo Česen, vodja športnega dela tekme svetovnega pokala pri Planinski zvezi Slovenije. "Lokacija v Kopru je super, kaj naj rečem. Na morju smo! Ne vem, zakaj so me vsi spraševali, ali imam kaj nostalgije po Kranju. Ne, nimam je. Seveda je tekmo na prostem težje organizirati, smo jo pa uspeli postaviti na višji nivo ali celo dva nivoja višje, kar v dvorani ne bi bilo možno.

Tudi ekipa je precej večja. Matej Planko je prevzel organizacijski del, jaz skrbim za športni del. V organizacijo je vpletenih toliko deležnikov, da noro, od občine, komunale, stadiona, da o vremenu sploh ne govorim. Mislim, da nam je prireditev kot celota lepo uspela, Janja je zvezda, ki privablja ljudi, to pa ustvari odlično vzdušje.

Garnbretova in Matej Planko, organizacijski vodja tekme svetovnega pokala v Kopru Foto: Grega Valančič

Brez vzdušja je pogreb in brez tega bi bili vsi mi, ker je dela res ogromno, zelo razočarani. Mi lahko naredimo vse, kar je možno, ampak če narod ne pride na tekmo, kaj boš potem? Ljudje so tisti, ki naredijo vzdušje in dokler je tako, dokler imamo Janjo, ki je … Pa saj ste sami videli, kaj pomeni. Pa še nekaj bi rad rekel o njeni zmagi. Veste, ni tako enostavno stopiti pred tako številčno publiko in prikazati svoje najboljše plezanje. Veliki večini od nas bi se hlače pošteno zatresle," je Česen polaskal prvi zvezdnici plezalnega športa.

Foto: Jan Virt/IFSC

Plezanje izjemno priljubljeno med mladimi

Česen je omenil navijače in teh je bilo tudi letos ogromno. Po ocenah organizatorja si je finale ogledalo okoli pet tisoč navijačev (kupci vstopnic so bili iz kar 29 držav, tudi iz Avstralije, Ugande, Cipra, Japonske, ZDA …), med njimi je bilo res veliko otrok, kar kaže, da je šport med mladimi izjemno priljubljen.

Med skupino navijačev, ki je čakala na avtogram japonske zveznice Ai Mori, ta je lani v Kopru premagala slovensko zvezdnico, smo se pogovarjali z 12-letno plezalko Blažko, ki trenira v Plezalnem centru Ljubljana. Dekle, ki si je ravno uspelo izboriti avtogram Morijeve, je povedala, da je večina plezalk njenih vzornic.

"V Kopru sem bila že lani, obakrat je bilo super. Kar zadeva moje cilje v plezanju, najprej bi se rada uvrstila v tekmovalno skupino, potem pa tudi zmagala na kakšni tekmi," je razkrila svoje plezalne ambicije.

Foto: Jan Virt/IFSC

Morijeva v morje samo do kolen

Nekaj kratkih vprašanj smo zastavili tudi Morijevi, ki je po fotografiranju že nameravala zapustiti prizorišče, a ko so jo obkrožili otroci, ji ni preostalo drugega, kot da jim ustreže z avtogramom.

Kot je dejala (pogovor je prevedla ena od članic japonske reprezentance), ji je prizorišče v Kopru zelo všeč. "Tudi mesto je lepo, pa še morje je zraven, dobra hrana in ogromno navijačev. Če sem plavala? V morje sem šla samo do kolen," se je zasmejala 19-letnica, ki navdušuje svojo vzdržljivostjo v steni in samosvojim slogom plezanja. Dejala je, da je z drugim mestom zadovoljna, si je pa želela osvojiti vrh.

Ai Mori se je morala zadovoljiti z drugim mestom. Foto: Grega Valančič

Štirikratna zmagovalka Kranja: Vrhunsko!

Finale si je ogledala tudi nekdanja vrhunska plezalka Mina Markovič, ki je petkov polfinale pospremila kot strokovna komentatorka za nacionalno televizijo. Nad videnim je bila navdušena.

Mina Markovič ima na tekmo v Kranju lepe spomine, nad Koprom pa je navdušena. Foto: Ana Kovač "Že ko sem jaz tekmovala in je bila tekma organizirana v Kranju, so gledalci vedno napolnili dvorano, v kateri je bilo neverjetno vzdušje. In če pomislim, da je bilo takrat število tri tisoč gledalcev največji presežek, potem je to, čemur smo bili zadnja dva dneva priča v Kopru, z neverjetno podporo navijačev, z vrhunskimi postavitvami smeri in dvojnimi slovenskimi stopničkami pri dekletih, česar že dolgo nismo doživeli, ter z organizacijo na res vrhunski ravni, ne samo s tekmo, ampak tudi s spremljevalnimi dogodki, res vrhunsko," je svoje vtise z domače tekme strnila Markovičeva, ki je svojo uspešno kariero končala prav na domači tekmi v Kranju leta 2021. Še vedno veliko pleza v skali, študira in predava na področju psihologije.

Kanadčan rekord proslavil v Kopru

Sobotni večer je bil poseben tudi za 36-letnega kanadskega plezalca Seana McColla, ki je z 200. nastopom na tekmi svetovnega pokala in svetovnega prvenstva postal absolutni rekorder.

"Letos sem prvič v Kopru, pred mesecem dni smo tukaj imeli tudi priprave. Luko Fondo dobro poznam in res sem si želel priti sem, na Slovenijo me vežejo sami lepi spomini. Na tekmi v Kranju sem se uvrstil v enega mojih prvih finalov, tam sem prvič tudi zmagal na tekmi v težavnosti, na drugi lokaciji, v Logu-Dragomer pa sem prvič zmagal na balvanski tekmi, tako da je Slovenija pri meni res dobro zapisana. Čeprav se mi letos tekmovalni del ni preveč dobro izšel (z 41. dosežkom je obstal v kvalifikacijah), pa sem bil vseeno zelo zadovoljen, saj sem vedel, da je to moja rekordna tekma svetovnega pokala in bo zame dan kljub vsemu poseben," je povedal v pogovoru za Sportal.

Foto: Grega Valančič

Ozrl se je tudi proti prihodnjim izzivom. "Mislim, da bom nastopil na kvalifikacijski tekmi za olimpijske igre, če zmagam, se bom uvrstil na olimpijske igre ali pa se bom na igre skušal prebiti skozi tekme olimpijske serije prihodnjo pomlad. Tudi če mi to ne uspe, ne bo take drame, saj sem na olimpijskih igrah že bil.

A po drugi strani, če mi to uspe, še toliko bolje. To bo češnja na torti, še posebej zato, ker bodo v Parizu navijači, ki jih v Tokiu zaradi covid-19 žal ni bilo. Tudi brez Pariza pa lahko rečem, da sem s svojo kariero izjemno zadovoljen, tako kot sem zadovoljen z razvojem plezanja, ki je moje življenje že več kot desetletje. Če sem k temu razvoju prispeval samo drobec, sem lahko zelo zadovoljen.

Tudi če se mi ne uspe več prebiti v finale, brez slabe vesti štafeto predajam mlajši generaciji, ki je že tu in šport dela še večjega, kot je. Navdušen sem tudi nad vedno boljšo organizacijo tekem, številnimi navijači in zvezdami, ki prihajajo iz našega športa. Poglejmo samo Janjo, neverjetno, kakšna zvezda je," je izpostavil kanadski plezalec, ki je v svetu športnega plezanja pustil ogromen pečat.

Foto: Grega Valančič

Glavni postavljalec smeri bolj zadovoljen kot lani

In če smo že pri zadovoljnih ljudeh, je bil letos (ne pa lani) med njimi tudi glavni postavljalec smeri Adam Pustelnik, ki je med ogledom moškega finala dolgo zaskrbljeno čakal, kdaj bo kdo od finalistov dosegel vrh ali pa splezal vsaj do zgornjega dela stene, a je kar dolgo trajalo, da je komu uspelo.

"Jesse Grupper je rešil moško smer," se je smejal Poljak ob našem vprašanju o oceni (pre)zahtevnosti smeri. Američan je bil namreč prvi, ki je bil blizu vrhu (z višino 42+ je bil na koncu drugi), ki ga je v moškem finalu dosegel zgolj čudežni japonski deček, 16-letni Sorato Anraku, ki je sinoči zmagal, v svoji prvi sezoni med člani pa vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Postavljalec smeri Adam Pustelnik je bil letos z razpletom bolj zadovoljen kot lani. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Smer za ženski finale je bila po moji oceni najboljša možna smer, medtem ko nam smer v moškem finalu ni tako dobro uspela. Imeli smo sekcijo, ki je ustavila veliko plezalcev in jim preprečila, da bi splezali višje in pokazali, kaj zmorejo, ne bi pa rekel, da je bila postavitev preveč zahtevna, priznam pa, da bi lahko bilo bolje.

Letos sem bolj zadovoljen kot lani, ko je bilo ravno obratno. Lani smo imeli super polfinale in ne tako dober finale, letos pa ne tako dober polfinale, ampak super finale. Tudi za navijače. Super je bilo tudi to, da so naprej nastopili fantje in nato dekleta. Za šov je bilo to super. Ko je vrhunec šova povsem na koncu, je to najboljši možni scenarij. Efekt v nasprotnem primeru ne bi bil tako dober," je sklenil Poljak, ki je pohvalil tudi složno delo v ekipo postavljalcev.

Fotografije s finalnega večera v Kopru (foto: Grega Valančič)

Uvodna točka. Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič

