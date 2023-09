Slovenski najstniki, ki bodo v Kopru doživeli svoj krst

Odštevamo do tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru (8. in 9. 9. 2023)

Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru bo krstna za štiri slovenske plezalce. Tudi za 16-letno Jennifer Eucharia Buckley (levo), ki je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Seulu osvojila 2. mesto na balvanih v konkurenci do 18 let.

Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru bo krstna za štiri slovenske plezalce. Tudi za 16-letno Jennifer Eucharia Buckley (levo), ki je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Seulu osvojila 2. mesto na balvanih v konkurenci do 18 let. Foto: IFSC

Koper bo v petek in soboto, 8. in 9. septembra, gostil predzadnjo tekmo v težavnostnem plezanju letošnje sezone. Na startni listi je kar 140 imen, kar je rekordna udeležba na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji, od tega bo slovenskih plezalk in plezalcev kar 21. Za štiri izmed njih bo domača tekma posebnega pomena. 16-letna Gorazd Jurekovič in Jennifer Eucharia Buckley, ki je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Seulu osvojila 2. mesto na balvanih v konkurenci do 18 let, ter 17-letni Zala Mlakar Starič in Rosa Rekar bodo v Kopru doživeli krst na tekmah svetovnega pokala v članski konkurenci.

Janja Garnbret je lani v Kopru morala priznati premoč Japonke Ai Mori. Koprska tekma bo njena zadnja v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvo ime plezalnega spektakla v Kopru bo nedvomno Janja Garnbret, ki ima s Koprom neporavnana račune še od lani, saj ji je zmago pred domačimi navijači, kar deset tisoč se jih je lani zbralo pod koprsko steno velikanko, preprečila Japonka Ai Mori. A Garnbretova in Morijeva nista edini izstopajoči imeni na startni listi, kjer je kar 140 tekmovalcev, kar je rekordna udeležba na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji.

Luka Fonda Foto: Grega Valančič/Sportida

"Konkurenca bo močna, prihajajo tudi vsi čudežni dečki plezanja, vključno z mladim Japoncem Anrakujem Sorato in Britancem Tobyjem Robertsom. Bitka bo konkretna," napoveduje Luka Fonda, trener slovenske reprezentance in vodja Plezalnega centra Plus Climbing Koper, ki se je lani izkazal kot izjemen gostitelj plezalne karavane.

Navijači bodo v Kopru lahko pozdravili lansko zmagovalko in aktualno svetovno prvakinjo v težavnosti Ai Mori, Avstrijko Jessico Pilz, Francozinjo Oriane Bertone, Britanko Molly Thompson-Smith, Italijanko Lauro Rogora, Japonko Natsuki Tanii, Korejki Chaehyun Seo in Jain Kim ter Američanki Natalio Grossman in Brooke Raboutou. Tudi v moški konkurenci bo konkurenca izjemno močna, od največjih manjkajo le Jakob Schubert, Adam Ondra in Tomoa Narasaki. Na tekmo so prijavljeni izjemni Japonec Sorato Anraku in Britanec Toby Roberts, aktualni olimpijski prvak Alberto Gines Lopez, Švicar Sascha Lehmann, Američani Sean Bailey, Colin Duffy in Jesse Grupper, aktualni mladinski svetovni prvak v težavnosti Belgijec Van Duysen Hannes, aktualni svetovni prvak v balvanih Francoz Mawem Mickael, Nemca Alexander Megos in Yannick Flohe ter Japonec Meichi Narasaki.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako zahtevna bo letos finalna smer?



Enako eminentna bo tudi vrsta postavljavcev, ki bodo na tekmi v Kopru zadolženi za postavitev smeri. Med njimi bosta eminenci Poljak Adam Pustelnik, s katerim smo se o umetnosti postavljanja smeri pogovarjali lani, in Čeh Jan Zbranek, ki bo igral pomembno vlogo pri izboru oprimkov za olimpijsko steni v Parizu. V ekipi routesetterjev so še Avstrijec Martin Hammerer, ki je bil tudi eden od postavljavcev smeri na letošnjem svetovnem prvenstvu v Bernu, od slovenskih postavljavcev pa bodo sodelovali Luka Mužar, Dominik Fon in Miha Hribar.



Adam Pustelnik lani med postavljanjem finalne smeri. Foto: Grega Valančič/Sportida Lani se je izkazalo, da je finalna smer za plezalke izjemno zahtevna, celo tako, da jo niti poznejša zmagovalka Ai Mori, niti drugouvrščena Janja Garnbret nista splezali do vrha, letos bo menda drugače. "Nekako smo razmišljali v smeri, da bi bilo dobro, da je smer težja v zadnjem delu in ne tako kot lani, ko je večina deklet v finalu dokaj hitro zapustila steno. Smer, ki bo težja proti vrhu, bo tudi navijačem omogočila boljši vpogled v samo plezanje. To seveda ne pomeni, da bo smer lažja, pomeni samo to, da se bo smer z višino razvijala," pojasnjuje Fonda.

Krst za štiri slovenske najstnike

Tekma v Kopru bo posebnega pomena tudi za štiri slovenske plezalce, ki bodo prvič nastopili na tekmi svetovnega pokala. Poleg 16-letne Jennifer Eucharie Buckley, ki je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Seulu osvojila 2. mesto v balvanih v konkurenci do 18 let, bodo krst na članski tekmi najvišje ravni doživeli še 16-letni Gorazd Jurekovič ter 17-letni Zala Mlakar Starič in Rosa Rekar.

V Kopru bo nastopila tudi Korejka Jain Kim, za katero celo Garnbretova pravi, da je kraljica športnega plezanja.. Foto: Jan Virt/IFSC

In če je za omenjeno četverico koprska tekma krstna, je za Kanadčana Seana McColla in Korejko Jain Kim vse prej kot to. Za 36-letnega McColla bo to že 175. nastop na tekmah svetovnega pokala, kar je absoluten rekord, za 34-letno Kimovo, ki je za zgled celo Garnbretovi, pa 141. nastop, ki jo na večni lestvici plezalk po številu nastopov v svetovnem pokalu uvršča na 5. mesto.

21 domačih imen Na domači tekmi bo svojo priložnost skušalo izkoristiti kar 21 slovenskih plezalk in plezalcev.



Moški (9): Milan Preskar, Martin Bergant, Zan Lovenjak Sudar, Gorazd Jurekovič, Anže Peharc, Gregor Vezonik, Timotej Romšak, Lovro Črep in Luka Potočar, lanski zmagovalec tekme v Kopru.



Barve Slovenije bo v Kopru zastopalo kar 21 slovenskih plezalk in plezalcev, med njimi tudi Sara Čopar, lanski zmagovalec Luka Potočar, Janja Garnbret, Vita Lukan Mia Krampl. Foto: Grega Valančič Ženske (12): Zala Mlakar Starič, Julija Kruder, Jennifer Eucharia Buckley, Rosa Rekar, Katja Debevec, Lana Skušek, Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Janja Garnbret.

PROGRAM tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, Koper (8. in 9. september) Petek, 8. september Kvalifikacije 09:00 15:00 Program za OŠ in mlade z Mini olimpijado 09:00 12:00 Plezanje na mobilni plezalni steni 09:00 14:00 Program na stojnicah in glasbeni program z DJ 17:00 19:30 Polfinale 20:00 Sobota, 9. september Program na stojnicah in glasbeni program 17:00 19:30 Koncert mladih bandov Prva priložnost 17:00 19:30 Otvoritev finala 19:30 20:00 Finale 20:00 22:00 Koncert skupine Tabu 22:00 24:00

Preberite še: