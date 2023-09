Janja Garnbret želi svojo zbirko dopolniti z zmago v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koper, pred tekmo svetovnega pokala v težavnosti (8. in 9. 9.)

Koper bo še drugič po vrsti od 8. do 9. septembra prizorišče tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. V ospredju zanimanja je prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret, za katero je znova izjemna sezona. Štiriindvajsetletnica je lani na koprski premieri zasedla drugo mesto. Tokrat domačim navijačem obljublja zmago.

"Sploh ne vem, zakaj, vseeno sem bila druga najboljša, kar je bil še vedno dober rezultat, ampak na koncu sem bila razočarana, ker mi tudi v Kopru ni uspelo zmagati, ko sem lani kazala tako dobro formo," Janja Garnbret pred koprskim plezalnim praznikom ni skrivala, kaj je njen cilj na domači tekmi svetovnega pokala.

"Letos grem v Koper z mogoče malo drugačno glavo. To sezono sem dosegla tisto, kar sem si zadala, torej olimpijsko vozovnico, v Kopru pa upam, tako kot vedno ponavljam, da se bom imela 'fajn', res hočem pokazati najboljše plezanje, da bo publika uživala. Želim si samo odplezati po svojih najboljših močeh," je povedala Korošica, ki v Kopru cilja na zmago.

Foto: Grega Valančič

Koprska tekma bo njena zadnja v sezoni. Kitajski finale svetovnega pokala v Wujiangu bo izpustila. Po Kopru sledi krajši premor. "Grem na dopust, potem pa bom plezala v skali, ker celo leto nisem mogla, tako da upam, da še tam kaj težkega splezam. Potem se bom počasi vrnila nazaj v trenažni proces. V začetku novembra se bom začela pripravljati na igre v Parizu."

Koprska stena ji je zelo všeč. Na njej je že slavila, maja na tekmi državnega prvenstva, dvakrat je zmagala tudi v Kranju, ki je pred Koprom gostil svetovni pokal, nazadnje na zadnji kranjski tekmi leta 2021.

"Koprska stena je drugačna od tistih klasičnih, kot so denimo v Chamonixu, Brianconu, Villarsu, trikrat se prelomi, so drugačni nakloni, res me zanima, kakšne smeri bodo postavili."

Všeč ji je tudi, da so na Obali. "Vzdušje je skorajda dopustniško, gotovo bom izkoristila čas v Kopru tudi za skok v morje, sladoled, ki ga jem poleti in pozimi."

Luka Potočar je lani v Kopru prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala, letos pa se mu sezona ni odvila po načrtih. Foto: Grega Valančič

Koprske tekme se veseli tudi Luka Potočar, ki je lani v Kopru slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, s katero je potrdil skupno zmago pokala v seštevku težavnosti. Letošnja sezona se za 21-letnega Jeseničana za zdaj še ni odvila po načrtih.

"Upam, da se mi bo sezona začela sestavljati v Kopru, je pravzaprav odlična lokacija, da se to zgodi," je dejal Potočar, ki bo šel v steno z istim ciljem kot lani.

Vita Lukan je lani v Kopru zgrešila finale zgolj za en gib, letos si želi narediti še ta dodaten gib. "Glede na okoliščine, poškodbo kolena pred začetkom sezone, je sezona kar dobro izpadla. Mislim, da sem julija začela stopnjevati formo za Koper in dodatne olimpijske kvalifikacije v Lavalu. Zmaga v Brianconu je bila res nekaj posebnega, še toliko bolj sladka, ker je bila nepričakovana, zdaj želim graditi na tem."

Mia Krampl in Vita Lukan Foto: Grega Valančič

Za Mio Krampl je konstantna sezona z zaporednimi uvrstitvami v finale v težavnosti. Najbližje stopničkam je bila s četrtim mestom na SP v Bernu. "Imam visoke cilje, ampak nočem si s tem ustvarjati dodatnega stresa. Moj cilj je boriti se, dati vse od sebe, potem bo tudi rezultat dober."

Domača vrsta v Kopru računa tudi na 18-letno Laščanko Saro Čopar, ki je na mladinskem SP v Seulu opozorila nase z zmago v težavnosti in drugim mestom na balvanih v konkurenci do 20 let.

"V članski konkurenci so seveda vse postavitve smeri težje kot v mladinski. Sem pa zadovoljna, da mi je uspelo na mladinskem SP upravičiti svoje mesto v članski reprezentanci. V Kopru bo moj prvi cilj polfinale, v njem pa vsem, ki bodo prišli navijat zame, mojim domačim, pokazati, zakaj in koliko sem trenirala. Ta stena v Kopru mi je res všeč, je res visoka, previsna, vrhunska se mi zdi."

PROGRAM Petek, 8. september Kvalifikacije 09:00 15:00 Program za OŠ in mlade z Mini olimpijado 09:00 12:00 Plezanje na mobilni plezalni steni 09:00 14:00 Program na stojnicah in glasbeni program z DJ 17:00 19:30 Polfinale 20:00 Sobota, 9. september Program na stojnicah in glasbeni program 17:00 19:30 Koncert mladih bandov Prva priložnost 17:00 19:30 Otvoritev finala 19:30 20:00 Finale 20:00 22:00 Koncert skupine Tabu 22:00 24:00

