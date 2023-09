Koper se je kot prizorišče tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju znova izkazal kot zadetek v polno. Več tisoč navijačev, marsikateri izmed njih je ogled tekme izkoristil za podaljšan obisk Obale, je sinoči na Bonifiki, kjer stoji zunanja plezalna stena, ki sodi v sklop Plezalnega centra Climbing Plus Koper, še posebej glasno pospremilo štiri slovenske finaliste, od katerih sta dve, Janja Garnbret in Vita Lukan na koncu ob Zdravljici uživali tudi na zmagovalnem odru. Mia Krampl in Luka Potočar sta predzadnjo tekmo v sezoni končala na osmem mestu.

Foto: Grega Valančič

"Končno sem prišla do maščevanja v Kopru," se je smejalo Janji Garnbret, ki je v Kopru edina v ženskem finalu dosegla vrh smeri in zmagala že 41. v karieri, tretjič na domači tekmi, prvič v Kopru (dve zmagi ima iz Kranja, prejšnjega prizorišča tekme svetovnega pokala).

Če je lani, ko jo je ugnala fenomenalna Japonka Ai Mori, 24-letna Korošica priznala, da ji je plezanje pred domačo publiko največji izziv, je letos dokazala, da so ti občutki pozabljeni. "Neskončno sem uživala, od kvalifikacij do finala. Ne vem, če sem že kdaj bila tako sproščena kot na tej tekmi," je pripovedovala Garnbretova, ki je v Kopru uživala status prave rock zveznice.

Foto: Jan Virt/IFSC Foto: Jan Virt/IFSC



Otroci so jo s prošnjo po avtogramu in skupni fotografiji okupirali na vsakem koraku. "Moram se zahvaliti vsem otrokom, ki so tako glasno navijali, to mi je res dalo dodatno motivacijo. Upam, da so uživali v našem šovu. Vsem želim, da nadaljujejo s treningi in upam, da se nam nekoč pridružijo na tekmi tukaj v Kopru."

Reportažo iz Kopra bomo na Sportalu objavili v popoldanskih urah.

Trener Garnbretove: Treba jo je bilo samo prepričati, da doma ni tako težko tekmovati

Zadovoljen je bil tudi trener Garnbretove Roman Krajnik, ki je na naše vprašanje, ali sta se z Janjo posebej pripravljala na domačo tekmo, glede na vse, kar je pred tem povedala o nastopu pred domačimi navijači, dejal, da jo je bilo treba samo prepričati, da doma ni tako težko tekmovati, kot je mislila, da je. "Mislim, da je skozi celotno tekmovanje v Kopru dokazovala, da je doma najlepše tekmovati. Če si sproščen, če uživaš celo tekmo, kot je uživala letos, potem je to lahko zelo lepo."

Čeprav do konca sezone sledi še tekma v težavnosti na Kitajskem, pa je sezona za najboljšo športno plezalko zadnjih let s tekmo v Kopru tudi uradno končana. "Sledi pavza do oktobra, takrat jo čaka nekaj skalnega plezanja, s prvim novembrom pa začneva s pripravami na olimpijske igre," je napovedal Krajnik.

Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Ko gre vrečka z magnezijem svojo pot

Foto: Jan Virt/IFSC Po uspešnem večeru je bila do ušes nasmejana tudi Vita Lukan, ki je zmagi v Brianconu julija, dodala še bron v Kopru.

Njeno plezanje je bilo še posebej spektakularno, saj se ji je med plezanjem po spletu nesrečnih okoliščin odpela vrečka z magnezijem, ki je za plezalce zelo pomembna, saj magnezij absorbira vlago, a se ni dala motiti, temveč je osredotočeno nadaljevala s plezanjem.

"Ko se je to zgodilo sem bila kar jezna, a imam očitno to srečo, da se mi roke ne potijo tako zelo, tako da sem tudi brez vrečke lahko brez težav končala svoj nastop," je bila zadovoljna bodoča fizioterapevtka, ki je letošnjo sezono kljub hudi poškodbi kolena v začetku sezone spremenila v uspešnico.

"Biti na stopničkah pred domačo publiko je nekaj res nepozabnega, to tretje mesto mi res veliko pomeni, še posebej ob taki konkurenci, tukaj je bila Janja, pa Ai Mori, ko se je bilo že v finale težko uvrstiti, da pa se mi je uspelo prebiti na stopničke, mi res veliko pomeni. Res sem zadovoljna s svojim nastopom," je povzela Lukanova, ki se bo zdaj usmerila proti novemu cilju, olimpijskim kvalifikacijah konec oktobra.

Slovenski junakinji tekme v Kopru, bronasta Vita Lukan in zlata Janja Garnbret. Foto: Grega Valančič

Razočarana Mia bo jezo usmerila v trening

Z visokimi cilji je v finalno smer vstopila tudi Mia Krampl, četrta z zadnjega svetovnega prvenstva v Bernu v tej disciplini, a se ji je zalomilo že na višini 11+, ko je šele dobro začela s plezanjem.

"Odneslo mi je nogo v trenutku, ko sem se želela odriniti v dinamični gib," je pojasnila za Sportal. Na vprašanje, ali lahko iz tega odnese kaj pozitivnega, je odgovorila: "Odvisno, kako gledaš na situacijo. Lahko je to negativno in se smiliš sam sebi, lahko pa si samo jezen nase in to jezo usmeriš v trening in v to, da bo naslednji nastop boljši."

Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Mio Krampl je po tekmi skušal potolažiti Toni Vodišek, vodilni na jakostni lestvici v formuli kite. Foto: Jan Virt/IFSC

Tudi ona je bila navdušena nad izjemno navijaško podporo. "Navijači so bili nori, že v polfinalu so bili tako glasni, da sem si v finalu želela odplezati še bolje. Noro je plezati pred tako glasnimi navijači. In kljub temu da sem v finala plezala slabo, so me tako glasno podpirali, da mi to še toliko več pomeni," se je navijačem zahvalila Golničanka, ki jo do konca sezone čaka tekma v težavnosti na Kitajskem, sezono pa bo končala z evropskimi olimpijskimi kvalifikacijami v Lavaru v Franciji konec oktobra. Zmagovalka in zmagovalec kvalifikacij si bosta zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Luka Potočar: Lahko bi bolj verjel vase

Z željo, da na prizorišču, kjer je v lanski fenomenalni sezoni, ki jo je kronal s skupno zmago v seštevku težavnosti, doživel krstno zmago v svetovnem pokalu, doseže najboljši rezultat letošnje sezone, se je v finale podal tudi Luka Potočar, sedmi po polfinalu, a se mu ni izšlo po načrtih. Višina 18+ je na koncu zadostovala za zadnje mesto med osmimi finalisti.

Foto: Grega Valančič

Na naše vprašanje, kaj meni, da bi v finalu lahko storil drugače, je 21-letni Jeseničan dejal, da bi lahko bolj verjel vase. "Na gibu, kjer sem padel, nisem bil čisto prepričan, na koncu sem šel bolj na sigurno, nisem želel preveč tvegati, kar pa se na koncu žal ni obrestovalo. Finalna smer je bila res težka, nimam si kaj očitati, samo še več trenirati, tekem bo še veliko.

Zadnjo tekmo na Kitajskem bom izpustil. Kar pa zadeva prizorišče, nikoli nisem dvomil, da bo to uspešnica, preskok iz Kranja je bil velik in upam, da se tradicija, ki se je toliko let odvijala v Kranju nadaljuje tudi v Kopru. Plezati pred tako množico je resnično nekaj izjemnega, očitno je zanimanje za plezanje v Sloveniji fenomenalno, kar je super novica. Tudi v tujini se na tekmah zbere toliko gledalcev, ampak občutek, ko plezaš doma, je nekaj res posebnega."

Foto: Grega Valančič

Moška različica Janje Garnbret?

Posebno plezanje pa je sinoči spet prikazal japonski čudežni deček, komaj 16-letni Sorato Anraku, v katerem mnogi že vidijo moško različico Janje Garnbret. 168 centimetrov visoki najstnik z razponom rok kar 181 centimetrov, prvo leto nastopa v članski konkurenci in vodi v skupnem seštevku.

Šestnajstletni japonski čudežni deček Sorato Anraku je v moškem finalu edini dosegel vrh smeri. Foto: Grega Valančič

Kot je priznal v izjavi za Mednarodno zvezo za športno plezanje, je bil pred finalom precej nervozen, a je uspel negativne občutke postaviti na stran in vrhunsko odplezati finalno smer.

"Po moji prvi zmagi v težavnosti v Brianconu sem želel v tem ritmu nadaljevati in sem za to tudi zelo veliko treniral. Želel sem si tudi zlata v Kopru in zdaj ga imam, zato sem zelo srečen," je povedal Anraku, ki je bil v moškem finalu edini, ki je splezal do vrha smeri.

Veselje v slovenskem taboru: selektor Gorazd Hren in trener Luka Fonda. Foto: Grega Valančič

Taktičen pristop k zadnji tekmi sezone



Tudi selektor Gorazd Hren je bil z razpletom finala, kljub začetnim krčem, zadovoljen. "Lahko smo zadovoljni. Žal se je začelo s prehitrim padcem Luke Potočarja in nadaljevalo s še bolj prehitrim padcem Mie, in ko je Vita izgubila vrečko z magnezijem, sploh več nisem več vedel, kaj se dogaja, samo držali smo se za glavo, ampak na koncu se je vse to obrnilo v naše dobro. Janja je spet dokazala, da je najboljša, edina med dekleti je smer preplezala do vrha, veseli me, da je bila tudi med fanti smer preplezana do vrha, pa tretje mesto Vite, res smo lahko veseli.



Kar zadeva nadaljevanja sezone, bomo v nedeljo naredili zadnji izbor glede tekme na Kitajskem. Pri tem bo šlo bolj za taktičen pristop, za nabiranje točk za tekme olimpijske serije (te bodo na sporedu prihodnje leto), predvsem za tiste, ki te točke še potrebujejo. Sezona se bo končala v Lavalu v Franciji, kjer bomo poskusili zagotoviti še kakšno olimpijsko vozovnico."

Ženske, vrstni red (Koper)

1. Janja Garnbret (SLO) – vrh smeri

2. Ai Mori (JAP) 44+

3. Vita Lukan (SLO) 40+

4. Chaehyun Seo (KOR) 38+

5. Natsuki Tanii (JAP) 33+

6. Laura Rogora (ITA) 33+

7. Nonoha Kume (JAP) 31+

8. Mia Krampl (SLO) 11+

Foto: Grega Valančič

Moški, vrstni red:

1. Sorato Anraku (JAP) - vrh smeri

2. Jesse Grupper (ZDA) 42+

3. Alberto Gines Lopez (ŠPA) 23

4. Toby Roberts (VB) 21+

5. Alexander Megos (NEM) 21+

6. Yannick Flohe (NEM) 21

7. Sam Avezou (FRA) 20+

8. Luka Potočar (SLO) 18+

Foto: Grega Valančič