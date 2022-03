Tara Vovk v Westmondu postavila državni rekord in dosegla normo za svetovno prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalka Ljubljane Tara Vovk je na mednarodnem plavalnem mitingu v ameriškem Westmondu dosegla nov slovenski rekord 31,12 na 50 m prsno in dosegla tudi normo A za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Rekord Tjaše Vozel iz leta 2015 je Vovkova izboljšala za kar 31 stotink sekunde.

Vovkova, tudi študentka univerze v Chicagu, je bila zelo hitra tudi na 100 m prsno, kjer je z 1:08,94 rekord Vozlove sicer zgrešila za sekundo, svoj osebni rekord pa je izboljšala za 1,2 sekunde in potrdila normo za nastop na avgustovskem evropskem prvenstvu v Rimu.

"Vedel sem, da je Tara dobro pripravljena, saj je to kazala na konferenčnih tekmah NCAA z osebnimi rekordi, ne pa tudi, da je res tako zelo hitra. Seveda pa vsi vemo, da je težko primerjati dosežke v 25-jardskem in 50-metrskem bazenu. Vsekakor je s temi časi zelo presenetila tudi mene," je za STA potrdil njen trener pri matični Ljubljani Domen Majhen.

Pred Vovkovo je zdaj težka, a tudi sladka izbira, bržkone pa tudi pogovor s selektorjem Gorazdom Podržavnikom. Poleti se v reprezentanci ponujajo nastopi na sredozemskih igrah ter svetovnem in evropskem prvenstvu. Bržkone bo največja dilema med nastopom na sredozemskih igrah in bojem za odličje ter svetovnim prvenstvom in bojem za polfinale.