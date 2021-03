Tacnu zaupali novo veliko tekmovanje

ECA je še tretjič v zgodovini evropskih prvenstev organizacijo članskega prvenstva stare celine v slalomu na divjih vodah podelila Tacnu, ki bo to tekmovanje organiziral leta 2024. Za naslove evropskih prvakov in prvakinj so se na Savi tekmovalci merili že v letih 2005 in 2017.

Evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu leta 2024 bo v Szegedu, EP v sprintu za mladince in mlajše člane pa v portugalskem Montemor-o-Velhu. Mladi slalomisti in slalomistke bodo znova tekmovali v Krakovu, ki je bil edini kandidat za organizacijo slalomskega EP za mladince in U23 v letu 2024. Evropsko prvenstvo v morskem kajakaštvu bo na Azorih.

Na čelu slalomskega komiteja ostaja Andrej Jelenc. Foto: Sportida

Jelenc ostaja na čelu slalomskega komiteja

Upravni odbor ECA je med prispelimi kandidaturami izbiral tudi tehnične delegate in člane komitejev za slalom na divjih vodah in sprint na mirnih vodah. Na čelu slalomskega komiteja ostaja Andrej Jelenc, ki mu bosta v slalomskem odboru pomagala Britanec Colin Woodgate in Francoz Sebastien Chaplais.

Za tehničnega delegata v spustu na divjih vodah je kandidiral Jakob Marušič, ki pa ni bil izbran, saj na čelu te discipline ostaja Nemka Manuela Gawehn.

Odbor za sprint na mirnih vodah bo vodila Jovana Stanojević, pomagala pa ji bosta Čehinja Marika Dognerova in Francoz Michel Letienne.

