Ostermanova še sedma v Duisburgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jošt Zakrajšek je na 5000 metrov dosegel 11. čas, veslal je tudi v finalu C na 500 metrov, tako kot Simon Blaževič, medtem ko je Rok Šmit nastopil v finalu C na 200 metrov.

Po četrtem mestu na 500-metrski razdalji je Anja Osterman poskrbela za še en dober dosežek na drugi tekmi svetovnega pokala v Nemčiji. V polfinalni skupini kajakašic na 200 metrov je veslala zelo dobro in v cilj prišla kot prva, z 0,132 sekunde prednosti pred Slovakinjo Ivano Mladkovo. V finalu je nato ciljno linijo prečkala kot sedma. Zmage se je veselila Poljakinja Marta Walczykiewicz, druga je bila Švedinja Linnea Stensils, tretja pa Francozinja Sarah Guyot.

Zakrajšek za deseterico

Tik za deseterico najboljših se je na 5000-metrski razdalji uvrstil Jošt Zakrajšek. Najboljši je bil Nemec Max Hoff, drugo in tretje mesto pa sta si priveslala Norvežana Eivind Vold in Jon Amund Vold.

Že pred tem je Zakrajšek, tako kot Simon Blaževič, veslal še v finalu C kajakašev na 500 metrov. Hitreje je do cilja priveslal Primorec Blaževič, ki je v finalu C zasedel drugo mesto, skupno pa 20. Zakrajšek je bil deveti, kar v končni razvrstitvi pomeni 27. mesto. V finalu A kajakašev na 500 metrov je bil najboljši Čeh Josef Dostal.

Slovenske barve je zastopal tudi bohinjski kajakaš Rok Šmit, ki je veslal v polfinalu na 200 metrov in se s šestim časom svoje skupine prebil do finala C. Tu je v cilj priveslal kot osmi, kar pomeni, da se v Slovenijo vrača s končnim 26. mestom na tej razdalji. V finalu A si je zlato kolajno priveslal Rus Jevgenij Lukancov.

Pred sprinterji je krajši tekmovalni premor, med 8. in 10. junijem pa jih čaka nastop na članskem evropskem prvenstvu, ki ga bo tokrat gostil Beograd.