Odlična Ostermanova v Duisburgu tik pod stopničkami

Anja Osterman je na drugi tekmi svetovnega pokala po tretjem mestu v polfinalni skupini kajakašic na 500 metrov napredovala v finale A in tam veslala še precej bolje. V izjemno izenačeni tekmi je v cilj priveslala kot četrta in le za las zgrešila zmagovalne stopničke. Na četrtem mestu je zaostala le za Švedinjo Linneo Stensils, Poljakinjo Anno Pulawsko in Francozinjo Sarah Guyot.

"Pred polfinalnim nastopom sem bila zelo živčna. V polfinalu nisem pokazala vsega, ampak je bilo dovolj za uvrstitev v finale. Pred finalnim nastopom sem se umirila, razmišljala o pozitivnih stvareh. V tem nastopu se mi je res vse sestavilo tako, kot je treba. Med veslanjem sem začutila, da imam še dovolj moči za 'finiš', tako da sem res iztisnila vse. Če bi bilo še kakšnih pet metrov proge več, bi se morda tekma odvila še drugače," je nastop ocenila Ostermanova.

Ostermanova je pozneje veslala še v kvalifikacijah na 200 metrov in se s tretjim časom svoje skupine uvrstila v polfinale, ki bo v nedeljo.

Svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Duisburg: Po odličnem četrtem mestu v finalu A na 500 metrov je Anja Osterman nastopila še v kvalifikacijah na 200 metrov. S tretjim časom skupine se je uvrstila v polfinale. pic.twitter.com/4voJxlxdyj — Kajakaška zveza SLO (@Kajakzveza) May 26, 2018

Drugi dan svetovnega pokala je Zakrajšek na 1000 metrov končal na četrtem mestu v polfinalu in tako za eno mesto zgrešil uvrstitev v finale A. V popoldanskem finalu B je zasedel šesto mesto, kar je v skupni razvrstitvi pomenilo 15. rezultat tekme. V finalu A je zmagal Nemec Max Rendschmidt.

Zakrajšek je popoldne veslal še v polfinalu na 500 metrov in v svoji skupini zasedel šesto mesto. Na isti razdalji je v polfinalu tekmoval tudi Simon Blaževič in bil prav tako šesti. Njuni polfinalni uvrstitvi pomenita, da bosta v nedeljo veslala v finalu C. Blaževič je z Rokom Šmitom veslal tudi v polfinalu kajakaških dvojcev na 500 metrov, osvojila sta peto mesto in ostala brez napredovanja v finale, kjer sta zmagala Slovaka Peter Gelle in Adam Botek.

Šmit pa je tekmoval tudi v kvalifikacijah kajakašev na 200 metrov. V svoji skupini je bil šesti in si zagotovil mesto v polfinalu, ki bo v nedeljo.