Zadnji dan v Szegedu Ostermanova 11.

Zadnji dan tekme svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Szegedu na Madžarskem je kajakašica Anja Osterman na 200-metrski razdalji poskrbela za najboljši slovenski dosežek vikenda. V Szegedu si je namreč priveslala enajsto mesto.

Primorska kajakašica je v izjemno močni konkurenci v svoji polfinalni skupini zasedla četrto mesto, pred njo so se uvrstile Poljakinja Marta Walczykiewicz, Švedinja Linnea Stensils in Rusinja Jelena Anjušina. S četrtim časom polfinalne skupine si je zagotovila nastop v finalu B, tudi tam je bila obkrožena z odličnimi tekmovalkami. Veslala je zelo hitro in postavila tudi najboljši osebni čas do te tekme, saj je veslala pod 40 sekundami. S časom 39,864 je v finalu B zasedla drugo mesto, kar je v končni razvrstitvi pomenilo enajsto mesto. Pred njo je v cilj priveslala le Rusinja Anjušina.

V finalu A se je zmage veselila Danka Emma Aastrand Jorgensen, lani dobitnica srebrnih kolajn na evropskem in svetovnem prvenstvu na tej razdalji (obakrat se je uvrstila tik pred Špelo Ponomarneko Janić), pa tudi dobitnica srebrne olimpijske kolajne iz Ria na 500 metrov. Drugo mesto si je tokrat priveslala Švedinja Linnea Stensils, tretja pa je bila Francozinja Sarah Guyot.

V izteku tekmovalnega programa uvodne tekme svetovnega pokala sta v finalu C na 500 metrov veslala kajakaša Simon Blaževič in Alan Apollonio. Hitreje je do cilja priveslal Blaževič, ki je zaostal le za Švedom Martionom Nathellom. Z drugim mestom finala C je zasedel končno 20. mesto med kajakaši na 500-metrski razdalji. Apollonio je v cilj priveslal kot deveti, kar pomeni skupno 27. mesto.

V finalu A je bil najboljši Španec Roi Rodriguez, drugo mesto si je priveslal Portugalec Fernando Pimenta, tretji pa je bil Madžar Zsombor Jozsef Noe.

Prihodnji konec tedna sprinterje na mirnih vodah čaka tekma svetovnega pokala v nemškem Duisburgu.