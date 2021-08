Šubelj na šahovskem EP remiziral, Šebenik in Unukova izgubila

Mednarodni mojster Jan Šubelj je v četrtem krogu odprtega evropskega prvenstva v šahu, ki poteka v Reykjaviku na Islandiji, iztržil remi, Matej Šebenik in Laura Unuk pa sta izgubila. Vsi trije so tokrat igrali z belimi figurami, Šubelj ima sedaj dve točki in pol po dveh zmagah ter po enem remiju in porazu.