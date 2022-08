Sprinterji uvodni dan SP v Kanadi opravili uspešno

S kvalifikacijami na 500 in 1000 metrov se je v Kanadi začelo svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Uvodni dan so se Anja Osterman, Jošt Zakrajšek in Rok Šmit uvrstili v petkove polfinalne preizkušnje. Na prvenstvu nastopa okoli 600 tekmovalk in tekmovalcev iz 61 držav.