Garnbretova po zmago, v polfinale dva Slovenca

Janja Garnbret se je sicer v začetku meseca v Pragi uspešno vrnila v svetovni pokal po poškodbi. Vrnitev v mednarodno tekmovalno areno je potrdila z drugim mestom, prvimi slovenskimi stopničkami v konkurenci svetovnega pokala v tej sezoni.

Skozi kvalifikacije Sudar in Bergant

Na avstrijskem Tirolskem so danes izpeljali moške kvalifikacije na balvanih, kjer so med 114 tekmovalci po 20 mestih, ki so na voljo v polfinalu, posegali Martin Bergant, Jernej Kruder, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Gregor Vezonik.

Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant sta se uvrstila v polfinale. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skozi kvalifikacijsko sito sta se prebila dva Slovenca. Petindvajsetletni Libeličan Lovenjak Sudar se bo prvič letos meril v polfinalu, potem ko je bil lani v Innsbrucku 16.

Tudi 27-letni Škofjeločan Bergant bo nastopil v svojem prvem polfinalu letos. Peharc je tekmovanje sklenil na 27. mestu, Vezonik je bil 29., Kruder, ki je nastopil na svoji 87. balvanski tekmi v svetovnem pokalu, pa je bil 53.

Konec tedna še težavnost

Moške in ženske kvalifikacije v težavnosti bodo na sporedu v soboto, v nedeljo pa bodo na sporedu še polfinalne in finalne odločitve v težavnosti.

Poleg Potočarja bodo v moških kvalifikacijah težavnosti nastopili še Martin Bergant, Milan Preskar, Gregor Vezonik in Lovro Črep. V ženskih kvalifikacijah v težavnosti pa so ob Garnbret za nastop prijavljene še Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš.