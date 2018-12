Đoković in Boškovićeva prepričala Srbijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Đokoviću, ki je sedmič postal športnik Srbije, se je letos uspelo vrniti na prvo mesto lestvice ATP, osvojil pa je tudi turnirja za grand slam v Wimbeldonu in odprto prvenstvo ZDA.

Boškovićeva je lani dobila nagrado za najboljšo mlado športnico, letos pa je prvič postala najboljša srbska športnica. Z odbojkarsko reprezentanco je na letošnjem SP na Japonskem osvojila naslov prvakinj, sama pa je bila v deželi vzhajajočega sonca proglašena za najkoristnejšo igralko prvenstva.

Ženska odbojkarska reprezentanca je postala tudi najboljša ženska ekipa leta, najboljša moška ekipa leta pa so postali košarkarji tri na tri, ki so junija na svetovnem prvenstvu na Filipinih osvojili prvo mesto, Slovenci so bili na tem prvenstvu tretji.

