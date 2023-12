Danes zvečer bo v Cankarjevem domu v Ljubljani prireditev Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) Športnik leta 2023 z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Ob 20. uri bodo znani nasledniki atleta Kristjana Čeha, smučarske skakalke Urše Bogataj in mešane ekipe v smučarskih skokih, ki so bili najboljši leta 2022.

Za najbolj obetavno mlado športno osebnost leta so lani v Cankarjevem domu izbrali golfistko Pio Babnik, nagrado za fair play pa sta dobili biatlonki Polona Klemenčič in Ula Hafner.

Koga bi izbrali za športnika leta? Kristjana Čeha 4 glasov + 3,45%

Primoža Rogliča 73 glasov + 62,93%

Luko Dončića 11 glasov + 9,48%

Tadeja Pogačarja 18 glasov + 15,52%

Mateja Mohoriča 6 glasov + 5,17%

Timija Zajca 0 glasov + 0,00%

Nikogar od naštetih 4 glasov + 3,45% Oddanih 116 glasov

Na letošnji prireditvi se bodo spomnili tudi velikanov pred razglasitvijo samostojne Slovenije in po njej, med katerimi bodo številni dobitniki olimpijskih medalj, ki pa še niso dobili Bloudkove nagrade. Najvišja državna priznanja za šport bodo poslej dobili po nedavni spremembi zakonodaje, ki jo je državni zbor potrdil z vsemi glasovi navzočih poslancev. Omenjene športne legende bodo letošnji podeljevalci.

Koga bi izbrali za športnico leta? Emo Kozin 4 glasov + 4,55%

Janjo Garnbret 71 glasov + 80,68%

Emo Klinec 9 glasov + 10,23%

Andrejo Leški 0 glasov + 0,00%

Tino Šutej 3 glasov + 3,41%

Nobene od naštetih 1 glasov + 1,14% Oddanih 88 glasov

Kdo bo nasledil Pio Babnik v kategoriji obetavne mlade športne osebnosti leta? Foto: Grega Valančič/Sportida

Koga bi izbrali za ekipo leta 2023? Žensko teniško reprezentanco 5 glasov + 7,25%

Odbojkarsko reprezentanco Slovenije 35 glasov + 50,72%

Nogometno reprezentanco Slovenije 20 glasov + 28,99%

Moško skakalno ekipo z nordijskega SP 2 glasov + 2,90%

Mešano skakalno ekipo z nordijskega SP 6 glasov + 8,70%

Nobene od naštetih 1 glasov + 1,45% Oddanih 69 glasov

Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta bosta športni novinar Anže Bašelj ter voditeljica in pevka Flora Ema Lotrič. Plesno in glasbeno bo dogodek dopolnil Bolero in njegove tri velike skupine, ki so v zadnjih letih osvajale svetovne in evropske naslove.

Prireditev bosta vodila športni novinar Anže Bašelj in voditeljica ter pevka Flora Ema Lotrič. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Režiser je Jaka Krivec ob pomoči Roka Škodlarja, scenograf Ivo Koritnik, za videovsebine bo skrbela Stella Ivšek. Priznanja DŠNS za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je Luka Tratnik.

DŠNS bo tudi letos dogodek organiziral z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ta bo ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, velike statue, plakete pa bodo dobili trenerji teh športnikov.