Jorgića na SP čaka srbska, Kožula pa japonska ovira

V Houstonu v ZDA se bo v torek začelo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za posameznike in dvojice. Slovenske barve bosta branila le Darko Jorgić in Deni Kožul. Najboljši slovenski igralec na svetovni lestvici ITTF, Jorgić, bo v prvem krogu igral proti Srbu Aleksandru Karakaševiću, Denija Kožula pa čaka obračun z Japoncem Masatako Morizonom.

Nasprotnik Darka Jorgića v prvem krogu bo izkušeni, 45-letni Aleksandar Karakašević, ki je dobro znan slovenskim ljubiteljem namiznega tenisa. Nastopil je na kar petih olimpijskih igrah, na evropskih prvenstvih je osvojil štiri zlate kolajne, vedno v mešanih dvojicah, ko je igral z Litovko Ruto Paškauskiene, dve srebrni, prav tako v mešanih dvojicah in sedem bronastih. Od tega enkrat med posamezniki, leta 2011 v Gdansku, kjer je bil z dolga leta najboljšim slovenskim namiznoteniškim igralcem, Bojanom Tokićem, tretji v moških dvojicah, tako kot dve leti prej v Stuttgartu. Na svetovni lestvici je na 113. mestu. Dvoboj bo na sporedu v torek, ob 20.40 po srednjeevropskem času.

"S formo sem zadovoljen, mislim, da je še na višji ravni, kot je bila v Laškem, ampak vseeno bo treba igrati pametno in z glavo, kajti na svetovnem prvenstvu ni slabega nasprotnika. Iskreno upam, da bom raven forme še dvignil in da bom prikazal podobne igre kot na olimpijskih igrah v Tokiu," pred prvimi dvoboji v Teksasu ne želi ničesar napovedovati 23-letni Jorgić.

V kolikor bo v prvem krogu Hrastničan uspešen, se bo v drugem pomeril z boljšim iz dvoboja med Brazilcem Ericom Joutijem (91. na svetovni lestvici) in Madžarom Tamasem Lakatosem (167.).

Na papirju čaka težje delo Kožula

Deni Kožul je že igral z Japoncem in zapravil vodstvo s 3:1 v nizih. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije Težje delo bo imel v prvem krogu 24-letni Deni Kožul, trenutno 108. igralec svetovne lestvice ITTF, ki se bo v sredo, ob 1.40 po srednjeevropskem času, pomeril z dve leti starejšim Masatako Morizonom. Levoroki Japonec je na svetovni lestvici na 51. mestu, njegov največji uspeh pa je iz leta 2017, ko sta na svetovnem prvenstvu v Düsseldorfu z rojakom Yuyo Oshimo v igri dvojic osvojila bronasto kolajno.

Če bo v prvem krogu Kožul boljši od Morizona, bo igral proti zmagovalcu dvoboja med Chun Ting Wongom (21. na svetovni lestvici) iz Hongkonga in Ukrajincem Jevgenom Priščepo (106.).

"V Houstonu ni slabega igralca, saj so tu praktično vsi najboljši s svetovne lestvice. Je pa res, da na papirju težje delo čaka Kožula, ki pa je že igral z Morizonom, in sicer je po vodstvu s 3:1 na koncu izgubil s 3:4. Če bo prikazal svojo najboljšo igro, ki jo je sposoben, se lahko nadejamo uspeha, isto velja za Jorgića," je na kratko žreb ocenila Andreja Ojsteršek Urh, selektorica slovenske reprezentance.

Bojan Tokić bo na SP v ZDA opravljal le vlogo belgijskega selektorja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bojan Tokić na SP ne bo nastopil. Novogoričan, ki je na nedavnem turnirju WTT Contender v Laškem prikazal odlično igro, ima namreč kot selektor obveznosti v belgijski izbrani vrsti.

Nasprotnika Jorgića in Kožula v prvem krogu moških dvojic bosta Oba Kizito Oba in Kanate Ali iz Slonokoščene obale. V primeru zmage se bosta slovenska igralca v drugem krogu pomerila prav proti varovancema Bojana Tokića, Florentu Lambietu in Martinu Allegru.