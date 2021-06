Velenškova zmagala, izgubila in se poslovila s SP

Judoistka Ana Velenšek, nosilka bronastega odličja na olimpijskih igrah pred petimi leti v Rio de Janeiru, je danes na svetovnem v Budimpešti v odprti ženski kategoriji doživela zmago in poraz in se predčasno poslovila. Že po prvi borbi sta poslovila tudi oba slovenska težkokategornika v moškem delu Enej Marinić in Vito Dragić.

Judoistka Ana Velenšek je bila posebej pod drobnogledom, saj v zadnjem letu takorekoč ni nastopala. Pred tedni se je sicer vrnila na tatamije z zmago v Zagrebu, a je šlo tam za tekmo nižjega ranga s šibkejšo konkurenco.

Svetovno prvenstvo v Budimpešti bi lahko dalo več odgovorov na realno formo slovenske tekmovalke, ki pa za prikaz pravega znanja ni imela priložnosti. Potrdile so se izjave njenega trenerja Marjana Fabjana pri celjskem Sankakuju, da tekmovalki za enakovreden boj z najboljšimi manjka vsaj kakšnih osem kilogramov mišične mase.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Riu je osvojila bronasto medaljo. Foto: Stanko Gruden, STA

V metropoli ob Donavi je Velenškova danes po hitrem postopku, prvem napadu in zaključnem prijemu, ugnala Tahani Alqahtani iz Savdske Arabije. Že njena naslednja nasprotnica pa je bila dvakratna svetovna prvakinja Sarah Asahina z Japonske. Prav v tej borbi se je videlo, da Velenškova ne more tekmovati z Japonko. Širok izbor tehnik, hitrost in moč enostavno niso bili dovolj, da bi mnogo težjo tekmico spravila iz ravnotežja in prišla do odločilne točke.

Hitro slovo Marinića in Dragića

Neuspešna sta bila oba tekmovalca v odprti moški kategoriji nad 100 kilogramov. Dvaindvajsetletni Enej Marinić je bil celo aktivnejši od šest let starejšega Avstrijca Daniela Allersdorferja. Slednjemu je v podaljšku uspel pravzaprav edini resen napad na tekmi, ki pa je zadostoval za zmago.

Vito Dragić je izgubil proti Japoncu. Foto: Sportida

Vito Dragić pa je dolgo koristil kar nekaj kilogramov prednosti pred Uzbekistancem Ališerjem Jusupovom. V podaljšku pa je tekmec dokazal, da je izjemno pripravljen in izenačen dvoboj spremenil v zmago.