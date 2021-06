Patricija Brolih se poslavlja od SP v judu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v judu v Budimpešti se je danes med Slovenci predstavila 24-letna Patricija Brolih v kategoriji do 78 kilogramov in zabeležila zmago in poraz ter se poslovila od tekmovanja.