Slovenska šampionka podrla svetovni rekord, a ostala brez zlatega odličja

Alenka Artnik je na svetovnem prvenstvu v prostem potapljanju v svoji paradni disciplini z dvojno plavutjo (CWT BF) in potopom na 86 metrov dosegla srebrno odličje. Ob nekoliko zadržani najavi jo je za tri metre prehitela ukrajinska zvezdnica Natalija Žarkova in ji vzela zlato odličje. Artnikova je tako v CWT kot CWT BF osvojila srebrno odličje. V petek je bil na delu tudi Samo Jeranko. V disciplini CWT BF je najavil 90 metrov, a bil diskvalificiran, ker se je vlekel ob vrvi. Ta potop je bil načrtno izveden in bil namenjen adaptaciji na razmere, saj že nekaj dni ni bil v vodi.

Artnikova je pred začetkom prvenstva napovedala stopničke z monoplavutjo in tudi izpolnila cilj, z dvojno pa si je želela na sam vrh. Na treningih je dosegla tudi globino 90 metrov, a je po napornem četrtkovem potopu, ki ji je pobral veliko moči, previdno najavila ''le'' 86 metrov. To je sicer bil njen osebni rekord in izenačitev svetovnega rekorda, a jo je le nekaj minut pozneje s tri metre globljim potopom in novim svetovnim rekordom prehitela Ukrajinka Natalija Žarkova.

Po začetnih zapletih z varnostjo so organizatorji spremenili spored disciplin, in to ni šlo na roke slovenski zvezdnici. Po prvem scenariju bi imela med CWT in CWT BF dan počitka, zdaj pa je morala v vodo dvakrat zapored. ''Vsekakor to ni dobro zame,'' je po četrtkovem nastopu dejala Artnikova. Njen občutek je ni varal, a ne glede na vse, dve kolajni na največjem tekmovanju sta vrhunski uspeh.

Trojica že do drugega zlata

Alessia Zecchini je že pri dveh zlatih odličjih. Foto: Instagram Ruski superzvezdnik Aleksej Molčanov, ki mu radi rečjo tudi ruska podmornica, je po gladki zmagi v monofinki slavil tudi z dvojno plavutjo in se veselil še drugega zlatega odličja na tem prvenstvu.

Enako velja za Italijanko Alessio Zecchini, ki je po disciplini brez plavutk (CNF) dosegla daleč najglobljo globino tudi v CWT. Dve zlati medalji ima tudi Ukrajinka Žarkova, potem ko si je zlato delila z Italijanko v disciplini CNF, v petek pa je, kot rečeno, slavila z dvojno plavutjo in malce pokvarila načrte naši predstavnici.

Svetovno prvenstvo poteka v štirih disciplinah. Vsak tekmovalec večer pred tekmo napove globino, ki jo namerava doseči. Te ne more več spreminjati, tudi ko vidi, kako so globine napovedali tekmeci. V primeru BO (blackouta) je tekmovalec diskvalificiran in na tem prvenstvu ne sme več nastopati.

Kako se bo odločil Samo?

Po napakah Hrvata Gorana Čolaka in Italijana Vincenza Ferrija (oba sta BO) se je nenadoma izjemna priložnost za odličje ponudila tudi drugemu slovenskemu predstavniku Samu Jeranku, ki je v nedeljo staknil virozo in še ne ve, kako se bo odločil.

''Ker sta bila dva dneva odpovedana zaradi varnostnih zadreg, imamo sedaj tekmovalci možnost, da do sobote naredimo potop v CWT. Tako da imam na izbiro CWT ali FIM. Odločil se bom za tisto, pri kateri najmanj tvegam za najvišjo uvrstitev,'' nam je zaupal najboljši slovenski potapljač na vdih, ki je pred leti na svetovnem prvenstvu že stal na stopničkah. V monofinki je bil skupaj s Hrvatom Goranom Čolakom svetovni podprvak.

CWT BF - ženske: 1. Natalija Žarkova (Ukr) - 89 m (SR)

2. Alenka Artnik (Slo) - 86 m

Sofia Gomez Uribe (Kol) - 86 m CWT BF - moški: 1. Aleksej Molčanov (Rus) - 107 m

2. Arnaud Jerald (Fra) - 101 m

3. Antonio Mogavero (Ita) - 91 m CWT - ženske: 1. Alessia Zecchini (Ita) - 105 m

2. Alenka Artnik (Slo) - 96 m

Sajuri Kinošita (Jan) - 96 m CWT - moški*: 1. Aleksej Molčanov (Rus) - 123 m (SR)

2. Andrej Matvejenko (Rus) - 108 m

3. Antonio Mogavero (Ita) - 106 m CNF - moški: 1. Mateusz Malina (Pol) - 78 m

2. Michele Giurgola (Ita) - 76 m

3. Remy Dubern (Fra) - 75 m Samo Jeranko (Slo) ni nastopil. CNF - ženske: 1. Natalija Žarkova (Ukr) - 70 m (SR)

Alessia Zecchini (Ita) - 70 m (SR)

3. Sajuri Kinošita (Jan) - 66 m * trenutni vrstni red



Discipline:

CWT (enojna plavut)

CWT BF (dvojna plavut)

CNF (brez plavutk)

FIM (vlečenje ob vrvi)

