Slovenski trojček na EP v laserju ostaja med trideseterico

Slovenski trojček na jadralskem evropskem prvenstvu razredov laser standard in radial nadaljuje dobre predstave, po štirih odjadranih regatah Žan Luka Zelko, Kim Pletikos in Lin Pletikos ostajajo v prvi trideseterici. Kar 164 jadralcev in 123 jadralk je drugi dan kvalifikacij na morju pred Portom poganjal termični veter.