Slovenski plavalci potrdili dobro formo pred EP, izstopala Janja Šegel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večji del slovenske plavalne reprezentance ta konec tedna nastopa na mednarodnem plavalnem mitingu v Banjaluki. Predvsem močnejši reprezentanti so na mitingu tudi v prvem nastopu po sredozemskih igrah v alžirskem Oranu potrdili, da bodo imeli v začetku avgusta na evropskem prvenstvu v Rimu visoke cilje.

Z dosežkom 54,51 je na 100 m prosto izstopala Ravenčanka Janja Šegel, ki je nedavno dosežen slovenski rekord zgrešila za vsega dve desetinki sekunde, že pred tem je bila z osebnim rekordom najboljša tudi na 400 m prosto.

"Če bo v Rimu dan pravi, bo padel tudi rekord"

"Teh 400 m prosto zdaj pogosto plavam na mitingih, saj je to dober trening, nekih resnih ambicij pa v tej disciplini nimam. S 100-metrsko razdaljo pa sem zelo zadovoljna in prepričana sem, da bi dosegla tudi nov osebni rekord, če bi se pripravila samo za to disciplino," je po tekmi povedala Šeglova.

Ta pravi, da formo zdaj tempira prav za EP. "Če bo v Rimu dan pravi, bo padel tudi rekord. Zdaj sem še v polnem treningu in vem, da bom zelo hitra, ko bom primerno spočita," je še dejala najuspešnejša slovenska udeleženka nedavnih sredozemskih iger, ki bo v nedeljo posebej pozorna na dosežek na 200 m prosto, ki je njena glavna disciplina, za zmago pa se bo borila tudi na 50 m hrbtno in prosto.

Neža Klančar se je osebnemu rekordu močno približala na 50 m delfin, na 100 m hrbtno pa ga je celo dosegla. Foto: Vid Ponikvar

Klančarjeva blizu osebnemu rekordu

Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije se je osebnemu rekordu s 26,50 močno približala na 50 m delfin, na 100 m hrbtno pa ga je celo dosegla, a gre za disciplino, ki je ne plava pogosto, zato ob splošnem napredku ta izid ne preseneča. Vse kaže, da je 22-letna Ljubljančanka dokončno sanirala poškodbo, zaradi katere je lani predčasno zaključila sezono in se odpravila na operativni poseg.

Radovljičanka Tjaša Pintar, ob Klančarjevi in Šeglovi pomembna članica slovenskih štafet, ki se v Rimu spogledujejo z res visokimi cilji, je bila s solidnimi izidi druga na 50 m delfin in prsno ter na 100 m prosto.

Najlepša moška tekma na 400 m prosto

V moški konkurenci je bila z reprezentančnega stališča najlepša tekma na 400 m prosto, kjer se je na koncu po pričakovanjih veselil Sašo Boškan iz Triglava pred Jako Pušnikom iz Olimpije in Primožem Pavletičem Šenico iz Ljubljane. Drugi plavalec kranjskega kluba Peter John Stevens je bil z 28,19 najboljši na 50 m prsno.

Zmagi na 50 m prsno in 200 m mešano je dosegla tudi Tina Čelik iz Triglava, Ravenčan Jaš Berložnik je bil najboljši na 200 m mešano in delfin. Nizozemec Ben Schwietert, ki trenira pri Triglavu, pa je bil najboljši na 50 m delfin in 100 m prosto.

Preberite še: