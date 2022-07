Špela Perše 14. v francoski prestolnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska daljinska plavalka Špela Perše je na tekmi za svetovni pokal v Parizu na 10 km osvojila 14. mesto, so zapisali na Plavalni zvezi Slovenije (PZS). Na tekmi je nastopilo 36 plavalk iz 18 držav.

"Tekma je bila zelo hitra in vseh 10 km v visokem ritmu plavanja. Špela je celo tekmo plavala v prvi skupini in držala stik z vodilnimi. Temperatura vode je bila 21,5 stopinj Celzija. Zdaj jo čaka nekaj dni malo lažjih treningov in potem priprava na drugi vrh sezone, nastop na evropskem prvenstvu v Rimu, ki bo sredi avgusta," je po preizkušnji v francoski prestolnici dejal njen trener Alen Kramar.