Slovenski jadralki v Enoshimi jadrali s sposojeno opremo

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta drugi tekmovalni dan prve regate v seriji regat za svetovni pokal v sezoni 2018/19 v Enoshimi v razredu 470 izgubili eno mesto in sta na skupnem 12. mestu. Vodita Nizozemki Afrodite Kyranakou in Anneloes van Veen. Slovenki sta s sposojeno opremo na današnjih plovih vpisali 17. in 5. mesto.