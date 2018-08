Slovenski balinarji drugi v Pazinu

Slovenska moška balinarska reprezentanca je konec tedna nastopila na tradicionalnem peteroboju Anzur - Lagier v hrvaškem Pazinu. Slovenski balinarji so s tremi zmagami in enim porazom tekmovanje končali na drugem mestu.

Slovenski selektor Aleš Škoberne je s pomočnikom Antonom Kosarjem v hrvaško Istro popeljal pomlajeno reprezentanco; ob izkušenih Dejanu Tonejcu in Gregorju Oprešniku so priložnost dobili Jaka Kosirnik, Žan Sodec ter Gašper in Matija Povh. Slovenci so v prvem krogu z 12:2 prepričljivo ugnali Črno goro, nato z istim rezultatom še Srbijo. Hrvati so s pridom izkoristili prednost domačega terena in brez izgubljene točke opravili s slovensko zasedbo ter si tako že pred zadnjim krogom zagotovili prvo mesto.

Slovenija je z današnjo zmago proti Bosni in Hercegovini potrdila drugo mesto, medtem ko so Črnogorci turnir končali na tretjem mestu, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije.

