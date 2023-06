Slovenske telovadke brez finalnih nastopov v Osijeku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske telovadke so končale nastope na svetovnem pokalu v Osijeku. Sara King se v današnjih kvalifikacijah na gredi in parterju ni prebila v finale, prav tako ne Tjaša Kysselef na gredi. V četrtek sta brez nastopa med najboljših osem ostali tudi Lara Crnjac in King na dvovišinski bradlji.