Slovenki brez finala v Osijeku

Slovenska ženska telovadna vrsta je trenutno v Osijeku na Hrvaškem, kjer poteka tekmovanje svetovnega izziva v športni gimnastiki. V današnjih kvalifikacijah sta se v telovadni areni pomerili Lara Crnjac in Sara King, ki pa sta ostali brez nastopa v finalu na dvovišinski bradlji.

"Obe sta nastopa opravili brez večjih napak in v bistvu kar dosti dobro, tako da smo zadovoljni," je iz Osijeka sporočil selektor slovenske gimnastične reprezentance Andrej Mavrič, ki je bil zadovoljen kljub temu, da slovenski tekmovalki nista napredovali v finale.

Crnjac je v kvalifikacijah osvojila oceno 11.333, King 11.000, kar je bilo dovolj za 17. oziroma 20. mesto.

"Za finale ni bilo dosti, ampak kljub temu je bil uspešen nastop," je prepričan trener.

Na gredi bo v petek nastopila še Tjaša Kysselef, ki se po poškodbi vrača v tekmovalni ritem. Foto: Grega Valančič/Sportida

S tem se slovenski nastopi v Osijeku niso končali. Na gredi bo v petek nastopila še Tjaša Kysselef, Saro King pa čakata še nastopa na gredi in parterju.

"Kysselef se vrača po poškodbi. Meritve in pregledi pri zdravnikih ji še ne dovoljujejo, da bi nastopila na preskoku, kjer bi lahko bila več kot konkurenčna in bi se po mojem mnenju lahko borila za medaljo. Na gredi pri njej ne pričakujemo visokih rezultatov, gre bolj za to, da se vrne v tekmovalni ritem," je še dejal.

Za Crnjac in King pa pomeni Osijek odlične priprave ter nabiranje izkušenj za julijsko univerzijado, da bi tam nastopili s čim manj stresa, je še dodal Mavrič.