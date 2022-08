Slovenske šahistke tokrat neodločeno, šahisti doživeli drugi poraz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk je imela na prvi deski bele figure in je po 30 potezah nadigrala Moniko Machlik.

Slovenske šahistke so v petem krogu olimpijade v indijskem Chennaiju, kjer so 26. nosilke, z 48. igralkami turnirja iz Norveške igrale neodločeno 2:2. Šahisti, 41. nosilci, so z deveto reprezentanco olimpijade iz Nemčije izgubili z 1:3.

Slovenke imajo tako ob enem porazu in neodločenem izidu ter treh zmagah sedem točk, eno manj so zbrali šahisti.

Najboljša slovenska igralka Laura Unuk je imela na prvi deski bele figure in je po 30 potezah nadigrala Moniko Machlik. Teja Vidic je na tretji deski po 37 potezah remizirala s Sheilo Barth Stanford.

Nato sta bili za šahovnico le še Slovenki, ki sta vodili črne figure. Drugi remi v ekipi je podpisala Zala Urh z Edit Machlik, Monika Rozman je v trdnjavski končnici izgubila, Alena Ayzenberg je imela več kmetov in kvaliteto.

Slovenci doživeli drugi poraz

Drugič na turnirju so Slovenci igrali proti boljši reprezentanci, edini dosedanji poraz so imeli v tretjem krogu proti štirinajstim nosilcem iz Uzbekistana z 1:3.

Tokrat so imeli na drugi strani šahovnice štiri nemške velemojstre z od 100 pa do več kot 200 točkami višjimi ratingi. Prednost začetne poteze je imel mednarodni mojster Boris Markoja in v prvi končani partiji dvoboja sklenil remi z igralcem danskega rodu Rasmusem Svanejem.

Velemojstra Mateja Šebenika je na prvi deski zamenjal mednarodni mojster Jan Šubelj, ki je dobro na poti do naziva mednarodnega mojstra. Igral je z belimi figurami proti vrstniku; 17-letni obetavni Vincent Keymer je prišel do promocije kraljice in zmage v sedeminpetdeseti potezi.

Na drugi šahovnici je velemojster Jure Borišek vodil črne figure. Matthias Blübaum, ki je aprila letos v Sloveniji osvojil naslov evropskega prvaka, je imel v končnici dva kmeta več, vendar na robnem polju in po 90 potezah je Borišek s pat položajem izvlekel odmeven remi. Mojster Fide Vid Dobrovoljc je s črnimi figurami izgubil. Dmitrij Kollars je tudi imel dva kmeta več v trdnjavski končnici, vendar v središču polja za zmago po 63 potezah.

Na olimpijadi nastopa pa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc, po enajstih krogih so bo končala 9. avgusta.

