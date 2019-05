Slovenske kegljačice že v četrtfinalu SP na Češkem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska reprezentanca je dosegla prvo zmago na letošnjem ekipnem svetovnem prvenstvu v Rokycanyh na Češkem. V skupini D je premagala Francijo s 7:1 (3453:3340) in si tako že zagotovila uvrstitev med osmerico. V sredo se bodo Slovenke pomerile z Madžarkami in odločale o prvem mestu v skupini. Francozinje so po dveh porazih izpadle.