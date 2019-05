Slovenski kegljači dosegli prvo zmago na SP na Češkem

V prvi tekmi skupine A ne ekipnem svetovnem prvenstvu v Rokycanyh na Češkem so slovenski kegljači osvojili prvi točki. Brez težav so premagali Francoze z 8:0 (3735:3555). V torek jih čaka dvoboj z Danci. V skupini so še Slovaki, prvi dve reprezentanci bosta napredovali v četrtfinale.

Izbranci selektorja Bojana Pihlarja so šli v tekmo s precejšnjo mero spoštljivosti do tekmeca, čeprav so bili prepričani, da so kakovostnejša zasedba. To se je izkazalo na stezah, na katerih so se zelo dobro znašli in dosegli visoko zmago.

Najboljši rezultat je uspel Janžetu Lužanu, ki je podrl 647 kegljev, za njim Primož Pintarič (646), Franci Velišček (628), Matej Lepej in Uroš Stoklas (po 610) in Aleš Blaž (594), pri Francozih je bil najuspešnejši Gianni Della Martire (625).

Slovenska ženska reprezentanca se bo v ponedeljek v svojem prvem nastopu v skupini D pomerila s Francozinjami, ki so jih Madžarke v prvem krogu premagale s 7:1 (3470:3337).

Selektor Albin Juvančič bo bržkone v uvodnem nastopu ponudil priložnost Evi Sajko, Barbari Jurančič (Tadeji Kokalj), Anji Forštnarič, Brigitti Strelec, Maji Plavčak in Patriciji Bizjak.