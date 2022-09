Slovenske balinarke uspešne v uvodu EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani je za tekmovalkami prvi dan balinarskega evropskega prvenstva. V slovenskem taboru so zadovoljni, saj v večini od šestih disciplin Slovenkam dobro kaže v boju za zmagovalni oder. Petkov spored bo že prinesel prve odločitve o dobitnicah medalj.

Na pokritem balinišču na ljubljanskem Rakovniku so balinarke dopoldne začele kvalifikacijske boje. Za uvod sta v igri dvojic Laura Škoberne in Tadeja Petrič s 13:5 premagali švicarsko navezo Maude Rod/Dominique Neuhaus, prvo mesto v skupini in s tem lažji žreb v četrtfinalu pa bosta potrjevali v petek dopoldne.

V štafetnem zbijanju sta Tadeja Petrič in Nina Volčina z 41 točkami v prvem krogu kvalifikacij zaostali le za Francijo (47), tako da sta blizu neposrednemu napredovanju v polfinale.

V natančnem zbijanju je blestela Ana Pevec in si z drugim izidom kvalifikacij izborila nastop v četrtfinalu proti Švicarki Maude Rod. "Nastop pred domačimi gledalci je vendarle nekaj posebnega. V obeh serijah sem zadela zadnji balinček in izboljšala rezultat. Mogoče sem dobila na papirju najlažjo tekmico v četrtfinalu, vendar bo treba za zmago doseči dober rezultat. Podobno velja za igro posamezno, kjer me v četrtfinalu najverjetneje čakata izkušeni madžarska ali črnogorska tekmica," je pojasnila slovenska reprezentantka, ki si lahko v petek zagotovi najmanj dve bronasti medalji.

Nina Volčina je v prvem kvalifikacijskem nastopu hitrostnega zbijanja z 32 zadetki zabeležila peti rezultat in jo čaka zahtevna naloga za preboj med najboljše štiri.

V zelo zgoščenem petkovem sporedu bodo v igri posamezno, dvojic in krog ter natančnem zbijanju na sporedu zaključni boji kvalifikacij in četrtfinala, v hitrostnem in štafetnem zbijanju pa polfinalne tekme. Finalni boji v vseh šestih disciplinah bodo na sporedu v soboto.

