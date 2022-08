Evropska elita v balinanju zbrana v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako v igri dvojic, posamezno in v krog ter tudi v hitrostnem, natančnem in štafetnem zbijanju, bi se moral slovenski kvartet pod vodstvom selektorja Dejana Korena potegovati za mesta na zmagovalnem odru, na katerega računajo tudi Francozinje, Italijanke, Hrvatice in Turkinje, zelo konkurenčne pa bi znale biti tudi balinarke iz Srbije.

Največ dela čaka Tadejo Petrič, ki bo nastopila v igri v krog, v navezi z Nino Volčina v štafetnem zbijanju ter v dvojici skupaj z Lauro Škoberne. Volčino čaka še nastop v hitrostnem zbijanju, medtem ko bo Ana Pevec branila slovenske barve v igri posamezno in natančnem zbijanju.

Slavnostna otvoritev se bo pričela danes ob 19. uri z udeležbo visokih gostov, med katerimi velja izpostaviti predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca, predsednika Evropske balinarske zveze Tomislava Ćurka in generalnega sekretarja Mednarodne balinarske zveze Pascala Hernandeza.

Prvenstvo se bo zaključilo v soboto zvečer.