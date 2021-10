Slovenke v Turčiji za bron

Slovenske odbojkarice so na EP v Kemerju kljub močno okrnjeni zasedbi nanizale pet zmag, zadnja tekma jih čaka v soboto ob 9. uri, ko se bodo z Nemkami pomerile za končno tretje mesto.

Danes na polfinalni tekmi Slovenke pričakovano niso bile kos favoriziranim Rusinjam, svetovnim prvakinjam in nosilkam paraolimpijskega odličja, ki so bile prepričljivo boljše in slavile po treh nizih. V velikem finalu se bosta pomerili Rusija in Italija.

"Nimamo si česa očitati"

"Vedele smo, da so Rusinje zares dobre nasprotnice, da imajo zelo visoko ekipo in tudi dolgo klop s samimi vrhunskimi igralkami. Bile smo sproščene, borile smo se, a so tekmice s servisi tako pritiskale na naš sprejem, da nam je bilo zares težko. A nimamo si česa očitati. Z uvrstitvijo v polfinale smo dosegle zastavljeni cilj. Mislim, da jutri imamo možnosti za zmago. Pred nami je najpomembnejša tekma prvenstva in osebno verjamem, da se bo razpletla po naših željah," je po polfinalni tekmi dejala kapetanka Lena Gabršček.

Če bi bile uspešne, bi bila medalja prva po letu 2015, ko je bila Slovenija prav tako bronasta na domačem prvenstvu v Podčetrtku.

Slovenci so EP končali na 12. mestu. Foto: ParaVolley Europe

"Menim, da je končni rezultat kar realen"

Slovenski odbojkarji pa so morali na današnji prvi tekmi, ki je odločala o devetem mestu in tudi o obstanku v diviziji A evropskih prvenstev, priznati premoč Latviji. Tekmeci so bili boljši s 3:0 (21, 13, 18). V boju za končno 11. mesto so bili nato s 3:1 (20, -19, 14, 19) boljši še Madžari. Slovenci so EP, na katerem so nastopili prvič po letu 2001, končali na 12. mestu med 16 udeleženkami.

"Menim, da je končni rezultat kar realen. Ob zares dobri igri bi prvenstvo morda lahko zaključili kakšno mesto višje. A na koncu se vselej pokaže, kam kdo po kakovosti sodi in tako je tudi tokrat. Konkurenca bo tudi prihodnjo sezono močna, nastopali bomo v diviziji B in mislim, da sodimo med tri ekipe, ki si lahko zagotovijo uvrstitev nazaj v A. Videli smo, kaj nam še manjka, prvič smo s tako ekipo igrali na velikem tekmovanju in smo se tudi veliko naučili," je po EP dejal selektor Simon Božič.

