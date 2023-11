Sloveniji na EP v judu zlata medalja, strokovni štab s predstavami zadovoljen

V nedeljo se je v Montpellieru v Franciji zaključilo evropsko prvenstvo v judu. Slovenske judoistke in judoisti so tako kot leto prej v Sofiji osvojili eno medaljo, tokrat sicer zlato. V kategoriji do 63 kg je bila najboljša Andreja Leški. Kot je EP ocenil njen trener Luka Kuralt, so z izidi slovenskih tekmovalcev na prvenstvu lahko zadovoljni.

"Imeli smo eno prvo in dve peti mesti, torej skupaj tri borbe za medalje. Splošno gledano je to odločen izid. Škoda, da niso še nekateri tekmovalci zmagali kakšno borbo več, vsi so namreč prikazali dobre boje," je letošnje slovenske nastope na EP ocenil Luka Kuralt.

Leški, letošnja svetovna podprvakinja iz Dohe, svetovna podprvakinja in tretja z evropskega prvenstva v Lizboni leta 2022, je v soboto v uvodnih dveh borbah začela precej zadržano. V nadaljevanju pa je delovalo, kot da je Slovenka z vsako borbo bolj ogreta.

Po zmagah v podaljšku proti Španki Cristini Cabana Perez in Rusinji Kamili Badurovi je 26-letna članica Bežigrada na poti do naslova evropske prvakinje precej suvereno ugnala še Madžarko Szofi Ozbas, Lauro Fazliu iz Kosova in Izraelko Gili Sharir. Leški je sicer že pred odhodom na prvenstvo stare celine dejala, da jo dobri rezultati iz velikih tekmovanj navdihujejo, ter da si to želi nedvomno še občutiti, zdaj pa je prvič občutila, kako je biti na vrhu Evrope.

Foto: Carlos Ferreira in Emanuele Di Feliciantonio/EJU

Leškijeva kar ne more verjeti, kaj ji je uspelo

"Sploh ne morem verjeti, kje sem, kaj sem dosegla. Čeprav sem nekako ciljala in si po tihem želela ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita, da sem med top tekmovalci v Evropi, na svetu, kjerkoli pač že, tako da sem res presrečna. Najboljše je, ko si želiš nekaj, česar še nisi dosegel, ko ciljaš še eno stopničko višje od tam, kjer si že bil," je v soboto po osvojeni zlati kolajni dejala Leški.

"Andreja je zopet pokazala, da je prava, da je nared za velike tekme, da se zna pripraviti mentalno in fizično za zares velika tekmovanja. Postati prvakinja je nekaj izjemnega, iz borbe v borbo je bila boljša, pokazala je odlične borbe, zmagala vrhunske nasprotnice in dokazala, da je ena izmed najboljših v svoji kategoriji. Ne glede na mesto na trenutni svetovni lestvici, sodi med najboljše," je svojo varovanko pohvalil Kuralt. Ta je na EP vodil še Kajo Kajzer, Martina Hojaka in Juša Meciloška.

"Tudi športniki, ki so jih vodili kolegi, so se zelo dobro boril, bili zelo dobro pripravljeni. Škoda borb za medalje, to so bile lepe priložnosti, ampak v teh borbah vedno odločajo malenkosti. Ko si enkrat v borbah za medalje, si dokazal, da se lahko meriš z najboljšimi, tako da je to pozitivno," je še zaključil Kuralt.

Poleg zlate slovenske judoistke sta peti mesti osvojili Anka Pogačnik (do 70 kg) in Maruša Štangar (do 48 kg). Slednjo je v polfinalu premagala Portugalka Catarina Costa, v borbi za tretje mesto pa še Rusinja Sabina Giliazova.

Anka Pogačnik Foto: Daniel Novakovič/STA

Pogačnik, dobitnica bronastega odličja z lanskega EP, je v četrtfinalu naletela na zahtevno Francozinjo Marie Eve Gahie in izgubila. Po zmagi v repesažu se je pomerila za bron, a je bila boljša dvakratna svetovna prvakinja, Hrvatica Barbara Matič.

Preostali slovenski predstavniki, na EP je nastopila deseterica slovenskih judoistk in judoistov, niso posegli po višjih uvrstitvah.

Ob Štangar sta prvi dan tekmovanja nastopila še David Štarkel (do 60 kg) in Kajzer (do 57 kg). Oba sta nastope končala po prvi borbi. Kajzer je izgubila proti izkušeni Poljakinji Arleti Podolak. Srebrna na EP v Lizboni pred dvema letoma, ki je tudi letos merila na najvišja mesta, a prvenstvo zapustila razočarana, si je nabrala tri kazni, imela pa je tudi težave z levim komolcem, od prej pa tudi poškodovan gleženj.

V pestrem sobotnem programu za Slovenijo sta bila na tatamijih še Hojak (do 73 kg) in Mecilošek (do 81 kg). Hojak je po prostem prvem krogu v drugem ugnal Srba Filipa Jovanovića, v tretjem pa ga je pričakal izkušeni Gruzijec Laša Šavdatuašvili, s katerim se je dobro kosal, a v borbi za zlato točko prejel tretjo kazen. Mecilošek je medtem izgubil v prvem krogu.

Zadnji dan so nastopili še Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg ter Vito Dragič in Enej Marinič v kategoriji nad 100 kg, nihče pa ni posegel po višji uvrstitvi.

Dvakrat se je boril le Marinič, ki je po zmagi nad Monačanom Marvinom Gadeaujem, v drugem krogu izgubil proti Madžaru Richardu Sipoczu. Dragiča je že v prvem krogu ugnal Rus Valerij Endovickij. Najtežje delo je imela Lobnik, ki se je po prostem prvem krogu pomerila s štirikratno evropsko prvakinjo Audrey Tcheumeo in izgubila.

Slovenija je sicer ena izmed 20 držav na tem EP, ki so osvojili vsaj eno medaljo, in ena izmed osmih, ki so si priborili vsaj eno zlato. S Srbijo, Nemčijo, Moldavijo, Turčijo in Finsko so izenačeni pri eni osvojeni zlati kolajni, le Francija (5) in Azerbajdžan (2) jih imata več.

Na uradni spletni strani prvenstva je bila Slovenija s tem izkupičkom sedma najboljša država prvenstva, navkljub le enem osvojenem odličju.