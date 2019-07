Slovenija na krilih Pie Babnik za las zgrešila boj za medalje

Ena najboljših mladih golfistk na svetu, 15-letna Pia Babnik, je znova opozorila na svoj talent. Zmagala je na turnirju na Sardiniji in prevzela vodstvo v kvalifikacijah za pokal Solheim, žensko različico Ryderjevega pokala, ekipnega dvoboja med Evropo in ZDA. Slovenska reprezentanca je na krilih njene igre le za las zgrešila boj za medalje.

Babnikova je z rezultatom devet udarcev pod parom igrišča Is Molas deklasirala konkurenco na tekmovanju, ki je spadalo v sklop evropskega ekipnega prvenstva. Na turnirju je nastopilo pet igralk iz prve deseterice svetovne lestvice amaterskih igralk (Wagr), Babnikova pa je bila po dveh dneh seštevne igre boljša tudi od vodilne igralke na svetu, Švedinje Fride Kinhult.

Najodmevnejši uspeh v karieri

Mlada Ljubljančanka, sicer večkratna evropska prvakinja v mlajših kategorijah, ki trenutno zaseda 32. mesto na lestvici Wagr, je s tem dosegla najodmevnejši uspeh v karieri. Dobila je celo več točk za lestvico Wagr kot na začetku maja, ko je slavila na odprtem prvenstvu Škotske.

S tem je prevzela vodstvo na razpredelnici za uvrstitev med dvanajsterico igralk, ki bodo na igrišču Gleneagles septembra zastopale Evropo v mladinskem delu največjega ekipnega tekmovanja golfa na svetu, pokala Solheim.

Tam bo lahko Babnikova unovčila izkušnje, ki jih je pridobila letos na prestižnem mladinskem pokalu Vagliano, dvoboju Evrope proti Veliki Britaniji in Irski, kjer je nastopila kot prva Slovenka v zgodovini.

Odlične predstave Pie Babnik, ki ima trenutno najnižji handicap med ženskami v Evropi (+ 6,0), pa so Sloveniji na Sardiniji omogočile boj za najvišja mesta.

Ženska reprezentanca v postavi Tijana Kovačič Jovičević, Hana Mirnik, Vida Obersnel, Lara Ječnik, Inja Fric in Pia Babnik je po dveh rundah seštevne igre osvojila deveto mesto in le za dva udarca zgrešila boj za medalje oziroma razvrstitev od prvega do osmega mesta. Slovenke so nato po treh dneh igre na luknje (match play) zasedle 16. mesto.

Istočasno sta potekali tudi ekipni evropski prvenstvi z moške. Na Švedskem je Slovenija v postavi Žan Luka Štirn, Luka Naglič, Vid Potočar, Kristjan Vojteh Burkelca, Gal Patrik Štirn in Jan Hribernik izpadla v divizijo B evropskega golfa, torej med reprezentance od 17. mesta navzdol.

Na Poljskem pa so mladinci (Luka Strašek, Nejc Čop Tomšič, Jakob Balkovec, Max Golob, Martin Čurič, Jaka Babnik) zasedli peto mesto v diviziji B in za dve mesti zgrešili napredovanje med 16 najboljših ekip v Evropi.