Slovencem na SP v kikboksu 12 kolajn, samo Tyra Barada je osvojila dve

V lahkem kontaktu sta zlati kolajni osvojila še Dean Vukančič (do 84 kg) in Larisa Žagar Slemenšek (do 65 kg). Srebrni so bili še Urša Terdin (do 70 kg). Maša Kenjalo (do 60 kg), Bian Nabernik (do 69 kg) in Staša Lipnik (nad 70 kg). Bron je osvojil Žiga Zagoranski (do 63 kg).

V tekmi na točke je bila srebrna Tina Baloh (do 70 kg), V disciplini kick light sta bila bronasta Jakob Šimnic (do 63 kg) in Blaž Potočnik (nad 94 kg).

Preberite še: